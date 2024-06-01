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孫安佐泰國呼麻 闖民居露臀被逮 狄鶯：兒被下蠱

台灣新聞組／台北1日電
孫安佐(中)疑似吸大麻闖民宅被警方逮捕。(影片截圖)
孫安佐(中)疑似吸大麻闖民宅被警方逮捕。(影片截圖)

狄鶯、孫鵬的獨子孫安佐又傳遭捕，網路上有影片拍到孫安佐在泰國呼麻被逮，他意識恍惚突闖入普吉島的民宅，光著上身還脫下短褲，露出臀部在房內亂晃，讓屋主嚇壞，當場報警。孫鵬目前人在台東拍戲，劇組轉述孫鵬說法表示兒子目前在台灣，並不清楚發生何事。

根據泰媒報導，4月25日一名台籍遊客前往泰國旅遊，因吸食大麻意識恍惚突闖入普吉島的民宅，他光著上身聞了椅套，轉身過後還脫下短褲，露出臀部在房內亂晃，全都被監視器拍下，屋主擔心對他家人不利，後報警將他送上車赴醫院治療。

消息傳回台灣後，孫家慘遭外界批評；對此，狄鶯昨受訪稱孫安佐在泰國被下蠱，還住進精神病院，她哭著把兒子接回台，找身心科醫生和阿西的太太西嫂化解。

孫鵬向台北中國時報回應：「我不曉得耶，因為他（孫安佐）現在沒有跟我們住在一起。他長大了，很多事情都不會跟我們講，如果有事他會再跟我們講吧。」

據孫鵬和狄鶯好友表示，孫安佐因和女友感情分分合合最後再度於泰國分手，情緒不佳才會入院。不過孫安佐似乎不認同這個說法，他昨天在限時動態PO一張自拍，寫下：「家裡的人有病，還被怪罪在前女友身上，我好可憐。」

據普吉島的台商說法，其實孫安佐出事共有三次，第一次是呼麻後闖入民宅，由於孫安佐僅精神恍惚未有攻擊行為，被警方逮捕後就送醫治療。第二次也是神情恍惚闖入賣場內，同樣被警方帶走，而第三次則是他失蹤兩天，直到狄鶯赴泰國從醫院將他帶走。

狄鶯(前左)、孫鵬與兒子孫安佐(後左)的女友阿乃曾一起聚餐並同框合照。(取材自臉...
狄鶯(前左)、孫鵬與兒子孫安佐(後左)的女友阿乃曾一起聚餐並同框合照。(取材自臉書)

泰國 大麻

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