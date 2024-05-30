一車多賣、吸金 超跑多重騙局涉詐1.6億元

「八八會館」負責人郭哲敏昔日小弟、內湖威登租賃公司負責人李冠濰，打著郭哲敏名號，利用一車多賣手法買賣法拉利、保時捷、勞斯萊斯等超級名車，坑殺詐騙富二代1億6000多萬元(台幣，以下同)；士林地檢署昨依違反銀行法、加重詐欺等罪起訴李冠濰、員工劉峻岫及汽車保養廠副廠長郭政德共三人。

李冠濰與郭哲敏其他超跑 糾紛，另案由新北地檢署偵辦，郭哲敏非本案被告。同案被告「百億總裁」莊周文等11人證據不足獲不起訴。

據調查，李冠濰2019至2021年透過郭政德向五名投資 人謊稱，可投資買賣高級轎車獲利，卻無法依約定支付投資利潤 ，非法吸金2785萬元。

起訴指出，李冠濰650萬元賣出保時捷GT3RS給趙姓男子，趙男連同另一輛車匯款1000萬給李男公司帳戶，李男在車輛等候過戶時，擅自變更車輛登記到王姓男子名下，趙男事後再支付400萬元給王男，才回復車輛登記。另一輛法拉利812superfast則收下1380萬元款項後，隨即以相同金額出售給其他汽車公司。

起訴指出，莊周文涉犯博弈洗錢遭中檢扣押十輛超跑，須繳1億5000萬元擔保金才能撤銷扣押，李冠濰得知消息後，自稱可協助匯出大額款項給中檢，藉此取得1億5000萬現金後，直接挪作他用，為了補足款項，又向劉姓投資人詐騙7510萬元，並找來劉峻岫偽造匯給中檢不實匯款紀錄，統計共有十名被害人受害提告。