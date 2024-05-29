炎亞綸被控拍少年性影像一審宣判 3罪應執行7月 緩刑3年

炎亞綸陷性影像風波，庭後他表示希望此事不要再浪費社會資源，全案5月30日宣判。(記者蕭雅娟／攝影)

藝人炎亞綸 （本名吳秉孺）陷性影像風波，被控製造、意圖散布而持有少年性影像等2罪嫌，日前開庭時已和被害人達成和解，金額不便透露。士林地方法院今(30)一審宣判，依拍攝少年猥褻行為電子訊號罪、個資法等3罪，判處應執行有期徒刑7月，緩刑3年，緩刑期間保護管束，需執行調解內容。可上訴。

全案起源於，耀樂2023年6月提告，炎在他未成年時期，違反他的意願拍性影片，還將影片散布供人觀覽。檢方查出，2017年間2人交往，炎明知對方未成年，卻在2017年12月至2018年6月間的不詳時間，在天母住處拍下性影像，強制性交罪部分獲不起訴，耀樂提再議遭駁回，炎不起訴確定。炎歷經偵查供稱「為了助興才拿手機拍影片，拍攝前有先問對方，對方也有看到他拿手機在拍，沒有出言制止，不知影片為何外流」

檢方經數位鑑識認定，炎2度私下傳給2名不詳網友觀看，但沒有散布性影像，因無故繼續持有該性影像，認定他涉犯「修正後意圖散布而持有少年性影像」及「製造少年猥褻行為電子訊號」罪嫌」等2罪嫌起訴。

炎亞綸因此案四度出庭，已達成和解，庭後他雙手合十說，「謝謝大家這陣子的關心，希望此事不要再浪費社會資源。」媒體詢問他工作準備好了嗎？他則回答，現在沒有想那麼多。