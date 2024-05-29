情關難過？25歲代理派出所長自戕 今年第7起警察輕生

新竹縣竹東分局新城派出所25歲林姓代理所長，昨在所內舉槍自盡，是今年第七件警察輕生案。(記者巫鴻瑋／攝影)

新竹縣警竹東分局寶山鄉新城派出所25歲林姓代理所長，昨天凌晨在所內辦公室舉槍自戕，初步了解疑感情因素所造成，檢警相驗後，確認致命傷是頭部遭子彈貫穿，這已是今年第七件警察輕生案，遺體已發還家屬。

據了解，林男父親也是警察，目前在台中市警局服務，擔任副所長，是兩線一星的巡官，從警30多年，分局昨天得知消息後，也派兩名同仁與林父前往新竹縣處理後事。

據了解，林男未婚，是家中獨子、個性開朗，在新竹寶山任職約五年，父子同在警界服務，沒想到疑情關難過，在派出所內舉槍自戕。

分局同仁說，林男3月才剛從代理副所長調整為代理所長，昨林男休假，因偵查隊拘提一名竊盜案犯到案，晚間八點多林男折返所內拿資料，當時還無異狀，直到凌晨2點多，黃姓副所長接獲勤務中心通報，下樓發現林男已倒地身亡。

由於事發前林男與在高雄的女友於電話中吵架，是女友驚覺有異報案。林男父母昨至竹東警分局作筆錄，未多談兒子感情狀況，對死因也無意見；檢方下午相驗完畢，確認死者臉部右側太陽穴有一槍彈孔，子彈右進左出貫穿頭顱致命。

今年1月10日，新北三重警分局厚德派出所李姓警員舉槍自戕；1月18日，國道警察局第九大隊木柵分隊林姓警員舉槍自戕；2月3日，台中第三警分局勤工派出所裘姓所長舉槍自戕；3月31日，台南麻豆警分局官田分駐所梁姓女警員舉槍自戕；4月10日，彰化和美警分局和美派出所鍾姓警員墜河身亡；4月25日，台北中正一警分局忠孝西路派出所徐姓警員舉槍自戕。