我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

密州人倫慘案 三寶媽槍殺9歲女兒並淹死一子、第三子獲救

美軍F-35B戰機墜毀爆炸 飛行員彈跳逃生重傷

情關難過？25歲代理派出所長自戕 今年第7起警察輕生

台灣新聞組／台北29日電
新竹縣竹東分局新城派出所25歲林姓代理所長，昨在所內舉槍自盡，是今年第七件警察輕生案。(記者巫鴻瑋／攝影)
新竹縣竹東分局新城派出所25歲林姓代理所長，昨在所內舉槍自盡，是今年第七件警察輕生案。(記者巫鴻瑋／攝影)

新竹縣警竹東分局寶山鄉新城派出所25歲林姓代理所長，昨天凌晨在所內辦公室舉槍自戕，初步了解疑感情因素所造成，檢警相驗後，確認致命傷是頭部遭子彈貫穿，這已是今年第七件警察輕生案，遺體已發還家屬。

據了解，林男父親也是警察，目前在台中市警局服務，擔任副所長，是兩線一星的巡官，從警30多年，分局昨天得知消息後，也派兩名同仁與林父前往新竹縣處理後事。

據了解，林男未婚，是家中獨子、個性開朗，在新竹寶山任職約五年，父子同在警界服務，沒想到疑情關難過，在派出所內舉槍自戕。

分局同仁說，林男3月才剛從代理副所長調整為代理所長，昨林男休假，因偵查隊拘提一名竊盜案犯到案，晚間八點多林男折返所內拿資料，當時還無異狀，直到凌晨2點多，黃姓副所長接獲勤務中心通報，下樓發現林男已倒地身亡。

由於事發前林男與在高雄的女友於電話中吵架，是女友驚覺有異報案。林男父母昨至竹東警分局作筆錄，未多談兒子感情狀況，對死因也無意見；檢方下午相驗完畢，確認死者臉部右側太陽穴有一槍彈孔，子彈右進左出貫穿頭顱致命。

今年1月10日，新北三重警分局厚德派出所李姓警員舉槍自戕；1月18日，國道警察局第九大隊木柵分隊林姓警員舉槍自戕；2月3日，台中第三警分局勤工派出所裘姓所長舉槍自戕；3月31日，台南麻豆警分局官田分駐所梁姓女警員舉槍自戕；4月10日，彰化和美警分局和美派出所鍾姓警員墜河身亡；4月25日，台北中正一警分局忠孝西路派出所徐姓警員舉槍自戕。

上一則

黃仁勳讚台這家「蒼蠅頭」好吃但名字可怕 帶老婆品嘗這家湯包

下一則

黑白集／賴清德兩國論捅婁子 找陸生陸客背書

延伸閱讀

25歲竹警中彈噩耗 精神醫籲「半杯水」自我測驗：1狀況易陷負面思考

25歲竹警中彈噩耗 精神醫籲「半杯水」自我測驗：1狀況易陷負面思考
攜20發子彈到土克凱可群島 差點被關12年

攜20發子彈到土克凱可群島 差點被關12年
「山崎麵包」接班人傳輕生 爆料指恐與父壓力或斥責有關

「山崎麵包」接班人傳輕生 爆料指恐與父壓力或斥責有關
轉移焦點？中國電競男輕生 網路熱度高過梅大高速48死

轉移焦點？中國電競男輕生 網路熱度高過梅大高速48死

熱門新聞

微熱山丘今年6月將攜手台北國際電腦展，打造奉茶坊，以台灣道地人情味迎接國際貴賓，這也是台北電腦展首次讓贊助商以烘焙業身分參與，寫下史無前例的新合作模式。（微熱山丘提供）

這家台灣經典鳳梨酥前進COMPUTEX 黃仁勳、蘇姿丰吃得到

2024-05-25 02:50
周杰倫遭到中國網友點名仍未表態。圖／摘自臉書

央視「統一文」逼台灣演藝圈表態 這些大咖被點名

2024-05-26 16:16
鮮少公開亮相的第一夫人吳玫如（前右），20日與丈夫、總統賴清德（前左）進入國宴會場。（記者劉學聖／攝影）

第一夫人吳玫如走進民眾目光 賴清德長子也罕見現身

2024-05-21 02:25
網友討論指出「日本人已經吃膩鳳梨酥，現在最流行的是烏魚子」。(記者王勇超／攝影)

不是鳳梨酥...台人去日本訪友帶什麼伴手禮？ 網建議這名產最夯

2024-05-23 20:30
黃仁勳再度訪台，27日被目擊出現在松山區的「犂園湯包館」。（取材自業者臉書）

黃仁勳台灣美食地圖再+1 吃爆巷弄內「平價鼎泰豐」 大方給千元小費

2024-05-28 06:21
台北捷運車廂有1名老先生舉牌，內容為「建議不要在捷運、公車滑手機」。(取自「路上觀察學院」臉書社團)

台北捷運車廂男舉牌內容曝 網友感動：勇氣用在對的地方

2024-05-24 02:50

超人氣

更多 >
海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡

海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡
他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…

他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…
拜登父子秘密會見華信主管劉亞東 證據曝光

拜登父子秘密會見華信主管劉亞東 證據曝光
地稅2年漲8倍 只領社安金的蒙大拿老人工作只為付稅

地稅2年漲8倍 只領社安金的蒙大拿老人工作只為付稅
黃仁勳台灣美食地圖再+1 吃爆巷弄內「平價鼎泰豐」 大方給千元小費

黃仁勳台灣美食地圖再+1 吃爆巷弄內「平價鼎泰豐」 大方給千元小費