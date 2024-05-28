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管道間火警癱瘓全大樓 學者指防火管理被忽略

台灣新聞組／綜合28日電
火警濃煙造成住戶60人嗆傷送醫，幸好都無生命危險。記者黃羿馨／攝影
火警濃煙造成住戶60人嗆傷送醫，幸好都無生命危險。記者黃羿馨／攝影

新竹市「豐邑晴空匯」社區大樓火警，濃煙造成兩名消防員殉職、60名住戶嗆傷。屋齡九年的大樓排煙系統為何無法在第一時間作用？消防安檢視是否落實？消防員氣瓶容量是否太低？面罩汙損是否與災害搶救SOP不夠完善有關？相關疑點仍有待釐清，但防災專家、交通大學土木工程系副教授單信瑜直言，缺乏管道間防火規範，應檢討相關法規。

晴空匯是地下四層、地上28層的大型社區大樓。消防局初步調查，前天深夜社區大樓Ｄ棟大樓地下一樓放置電纜線的電力線架起火燃燒，濃煙隨著管道間一路往上竄，住戶整夜驚惶逃生。消防局研判是管道間變電箱配電盤起火導致停電，從D棟燒起，濃煙從地下室快速竄往ABC棟，事後雖緊急啟動發電機，但濃煙已布滿管道間，效果有限。

管道間火警為何會癱瘓全大樓？還導致兩名消防員殉職？防災專家單信瑜認為，管道間在防火管理上向來被忽略，應檢討法規；另外，消防員都受過氣瓶使用訓練，懂得監測殘壓、對數字有概念，安全官也有紀錄，是否沒有完全掌握狀況必須釐清。

「台灣高樓火災經驗太少了。」單信瑜表示，空間迷航不時發生，先前高雄透天公寓火災也是，消防員因光線不足容易迷航，導致悲劇；台灣雖在一般空間有防災規畫，管道間防火是否疏漏，是值得檢討的方向。

他說，消防員「太勇敢了」，為了救災來不及求救，在救災現場評估狀況不對就該及時退出；消防員迷航可能是因衣服、面罩都被焦油沾染抹不掉，加上濃煙視線不清，而電纜線經過高溫燃燒會竄出很濃黑煙，產生戴奧辛。

新竹市政府指出，為避免火警和濃煙，大樓管道間貫通時，風管（空調管道）因空氣流通會設防火匝門，火災發生時會緊急關閉阻擋火勢；這次起火的電纜線順著管道間從建物外側延伸至地下室，再一路往上至各住戶家中，電纜線無法設置匝門，否則供電就會被切斷，因此電纜線貫穿樓地板時，管線跟樓地板中間不可能完全密合。

有「住戶」質疑起火原因是充電樁先後拉了40多戶，未獲台電同意，最近才和業者洽談專設一戶跟電能管理系統調控充電，但來不及裝就出事；而社區大樓原排定4月11日安檢，後來協調改期至6月初，卻在補檢前發生事故。

晴空匯管委會主委簡隆至表示，社區42支充電樁符合政府規範，裝設前獲台電同意，事後也請台電驗收，安全性沒疑慮。另外，今年消防檢測從四月推遲至6月是因管委會、廠商與消防單位時間喬不攏，政府規定每年9月前完成即可，因此仍符合規範。至於為何排煙系統沒效果？他說，大火燒毀電線導致排煙系統無法使用，但包括灑水系統在內都正常啟動。消防局也說，最近一次大樓消防安檢是去年7月19日，一切符合規定。

據了解，新竹市消防局原定昨晚8點公布初步火場調查，包括起火點及起火原因初判結果，但傳出消防署認為事故尚未釐清，竹市消防局因此緊急喊停。

新竹市「豐邑晴空匯」社區大樓前天深夜失火，兩位殉職消防員面罩因煙霧和燃燒物沾黏遮...
新竹市「豐邑晴空匯」社區大樓前天深夜失火，兩位殉職消防員面罩因煙霧和燃燒物沾黏遮蔽視線，幾乎完全看不到。（圖／新竹市消防局提供）

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