竹市28層豪宅火警濃煙擴散 2勇消殉職

新竹市「豐邑晴空匯」社區大樓26日深夜失火造成二名消防員殉職，另有60人嗆傷送醫，幸無生命危險。（記者黃羿馨／攝影）

新竹市「豐邑晴空匯」社區前天深夜火警，地下一樓火勢雖迅速撲滅，但濃煙隨「煙囪效應」擴散，28層大樓內濃煙密布；多名消防員全副武裝搜救受困民眾，其中兩人透過無線電喊出「MAYDAY」求救後失去訊號，被尋獲時已無生命跡象。

殉職消防員為李詠真（39歲）、周立鑫（34歲），他們是新竹市消防局金山分隊隊員，年資分別19、14年；消防局初步研判兩人疑因空間迷失而未能及時後撤，在二、三樓樓梯間氣瓶耗盡送命。新竹地檢署相驗確認兩名消防員因吸入濃煙導致一氧化碳中毒，最後造成窒息呼吸性休克死亡，檢察官已指揮市警局及消防局蒐證調查火警原因，釐清有無刑事責任。

消防局昨協調大型吊車協助民眾脫困，在昨天下午1時許、火警發生14個多小時後，將受困的351名住戶疏散完畢，其中60人嗆傷送醫，均無生命危險。消防局指出，起火點疑在地下一樓放置電纜的管道間，火警造成停電導致抽風設備無法啟用，雖緊急啟動發電機，但濃煙已竄滿整大樓，真正起火原因與地點仍待調查確認。

內政部 長劉世芳昨到新竹市立殯儀館弔唁時表示，將由專業單位調查大樓消防及預警系統等設備是否符合規定；消防署長蕭煥章在遺像及牌位前落淚，鞠躬時喊了一句「任務結束了」，讓陪同弔唁的消防員也紅了眼眶。新竹市長高虹安致哀後表示，將盡力協調讓李詠真、周立鑫分別入祀高雄、苗栗忠烈祠。

發生火警的豐邑晴空匯社區被稱為「竹科第一排」，該社區分ＡＢＣＤ四棟，總戶數594戶，屋齡九年，根據實價登錄資料，最近一年成交均價為每坪57萬元台幣(約1.77萬美元)，高樓層四房開價5880萬元，算得上是新竹地區豪宅。

新竹市消防局119救災救護指揮中心前晚10時55分接獲火警報案，消防人車抵達時發現地下一樓管道間電纜線起火，接駁水帶灌救，在11時35分控制火勢，因數百位住戶受困，消防員分五組搜救。

李詠真、周立鑫於深夜11點5分執行八樓搜救任務，昨天凌晨零時15分透過無線電喊出「MAYDAY」求救，當時無線電中傳出氣瓶即將用盡的警笛聲響；現場指揮官花了十分鐘確認求救消防員身分及可能待援位置派員搶救，約零時55分在二、三樓樓梯間尋獲已無呼吸心跳兩人。