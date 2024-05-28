上市公司處長性騷 摸頭按摩還傳訊「來給我打屁股」

某上市資訊公司黃姓處長多次性騷擾女下屬，被判賠償20萬元台幣。(示意圖／本報資料照片)

某上市資訊公司黃姓處長多次性騷擾 女下屬，伸手摸臉、摸手、捏臉或按摩肩頸，傳訊息「今天來陪我吧」、「來台南給我打屁股」，女下屬刻意疏離，他藉機抽走女下屬專案、虛構出差報之不實，女下屬提告求償。台北地方法院判黃應賠償20萬元（台幣，下同，約6200美元），可上訴。

女下屬主張，黃身為自己的直屬主管，長期利用關心部署、替她按摩為由，在公司會議室、車上、高鐵站等地，摸頭、捏臉、摸手、搔癢、摟腰或按壓肩頸；2022年2月間，兩人一起出差拜訪客戶，黃將車停在路邊，在後座替她按摩，事後傳訊「身體是否不舒服」、「因為我的太過親近造成你的不適，我向你說聲抱歉」。

女下屬指出，她事後有意迴避黃，不再搭黃的車、不回答私事、不回應邀約，但黃藉故怪罪她工作表現不佳、抽走她負責的專案，甚至虛構人資部門調查她3次出差報支不實，讓她承受莫大心理壓力，她離職後向公司申訴性騷擾，公司調查後認定成立性騷擾，請求黃賠償91萬元。

黃反駁，女下屬和公司調查與事實不符，因按摩時是用手肘去壓，比較容易造成疼痛，才傳訊關心女下屬，他坦承有摸頭、按摩肩頸，但是因為女方一直低頭滑手機，所以肩頸僵硬，才會替對方按摩。

黃指出，女下屬工作表現不佳，他才會提醒，對方也都虛心接受，如今卻變成是情緒勒索、職場霸凌，也是子虛烏有，且女方確實曾利用出差機會，參與朋友週末聚餐遊樂，報支不實。

台北地院根據雙方的對話訊息，可認定黃要求接送女方上下班、按摩肩頸等，並曾說「怎麼了，想我啊」、「今天來陪我吧」、「來台南給我打屁股」、「要來跟我約會了嗎」、「呵呵臉蓬蓬好捏啊」等語。

法院指出，根據公司函覆，並沒有認定女下屬報知不實一事，也根據對話，認定黃利用權勢造成敵意、脅迫性工作環境，審酌後判黃應賠償20萬元。

北院審結認定處長確實性騷下屬，並經函詢公司得知下屬並沒有報支不實這件事，經審酌處長已婚、身兼大學講師，命他應賠償下屬20萬元；可上訴。