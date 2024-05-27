我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加奧克蘭木材倉庫大火 現場濃煙猛竄 居民被示警「緊閉門窗」

好萊塢健壯男星在洛杉磯當街遭槍擊身亡 兇嫌只為搶汽車零件

越野拉力賽車失控 50歲電商老闆身亡

台灣新聞組／台北27日電
台東關山「華盟國際越野拉力賽」發生嚴重意外，男子林高任駕車撞上電桿，消防人員緊急搶救送醫仍不治。(圖／台東縣消防局提供)
台東關山「華盟國際越野拉力賽」發生嚴重意外，男子林高任駕車撞上電桿，消防人員緊急搶救送醫仍不治。(圖／台東縣消防局提供)

台東關山「華盟國際越野拉力賽」昨天發生嚴重意外，50歲車手林高任駕賽車失控衝撞賽道旁電線桿，造成電桿折斷，林夾在扭曲變形車體，救出送醫不治。林高任經營直播購物電商多年，在桃園商界頗負盛名，事故原因檢警正在調查。

「華盟國際越野拉力賽─關山站」25、26日一連兩天舉行，25日才發生「廖老大」車隊保時捷失控衝進稻田內，昨天再傳死亡事故，引起地方議論。協辦單位關山鎮公所強調，將協助家屬善後，不會逃避責任。

警方調查，拉力賽共103輛車參賽，昨天上午8時許，林高任駕駛參賽轎車，載47歲朱姓男子從親水公園出發，10時40分左右行經管制區賽道內的關山鎮溪埔路，疑車子失控衝撞路旁電桿。

由於撞擊力道大，電桿當場被撞斷，整輛車凹陷變形，林男被由消防員用破壞器材救出，已無呼吸心跳，送醫不治；朱男輕微腦震盪，就醫治療中。

當地居民說，出事賽道道路筆直，一般賽車車速約在160公里左右，出事路面有些許隆起不平，懷疑車子可能騰空落地時發生意外。

關山鎮長彭成豐說，對意外感到非常遺憾，有要求主辦單位保意外險與強制險，將協助家屬爭取最高理賠。

林高任從事報關行起家，後逐漸擴及網路電商、貿易物流、醫療生技、房地產等，成立事業集團擔任總裁。他從年輕就愛玩車，常在臉書分享參加賽車經驗，前天關山拉力賽結束，還貼文分享賽況影片。

林高任加入國道警察之友會刑大辦事處四年，顧問性質但出錢出力，今年剛接任辦事處處長。熟識他的員警說，林高任生活非常自律，過去賽車偶爾發生小事故，沒料想這次這麼嚴重，十分錯愕不捨。

賽車 電商 房地產

上一則

批民進黨鼓動有目的 蕭旭岑：要讓群眾衝進國會嗎？

下一則

老師口罩遮嘴型 恐阻幼兒學語

延伸閱讀

反對無底線打折 京滬56出版社抵制京東618大促

反對無底線打折 京滬56出版社抵制京東618大促
消費大戲 618電商促銷戰開打

消費大戲 618電商促銷戰開打
沃爾瑪電商銷售額年增22% 當季淨利躍升至51億

沃爾瑪電商銷售額年增22% 當季淨利躍升至51億
蝦皮母公司首季營收創紀錄 強攻直播電商帶勁

蝦皮母公司首季營收創紀錄 強攻直播電商帶勁

熱門新聞

鮮少公開亮相的第一夫人吳玫如（前右），20日與丈夫、總統賴清德（前左）進入國宴會場。（記者劉學聖／攝影）

第一夫人吳玫如走進民眾目光 賴清德長子也罕見現身

2024-05-21 02:25
微熱山丘今年6月將攜手台北國際電腦展，打造奉茶坊，以台灣道地人情味迎接國際貴賓，這也是台北電腦展首次讓贊助商以烘焙業身分參與，寫下史無前例的新合作模式。（微熱山丘提供）

這家台灣經典鳳梨酥前進COMPUTEX 黃仁勳、蘇姿丰吃得到

2024-05-25 02:50
網友討論指出「日本人已經吃膩鳳梨酥，現在最流行的是烏魚子」。(記者王勇超／攝影)

不是鳳梨酥...台人去日本訪友帶什麼伴手禮？ 網建議這名產最夯

2024-05-23 20:30
台北捷運車廂有1名老先生舉牌，內容為「建議不要在捷運、公車滑手機」。(取自「路上觀察學院」臉書社團)

台北捷運車廂男舉牌內容曝 網友感動：勇氣用在對的地方

2024-05-24 02:50
周杰倫遭到中國網友點名仍未表態。圖／摘自臉書

央視「統一文」逼台灣演藝圈表態 這些大咖被點名

2024-05-26 16:16
賴清德發表就職演說。(取材自取自YouTube頻道)

賴清德就職演說：中華民國和中華人民共和國互不隸屬

2024-05-19 22:45

超人氣

更多 >
「不可能的任務8」又傳意外被延誤 阿湯該交棒走人？

「不可能的任務8」又傳意外被延誤 阿湯該交棒走人？
又當台灣女婿… 汪小菲官宣再婚：下禮拜開始，我也是已婚了

又當台灣女婿… 汪小菲官宣再婚：下禮拜開始，我也是已婚了
提起習近平…約翰霍普金斯大學畢典演說遭打斷 羅穆尼機智化解

提起習近平…約翰霍普金斯大學畢典演說遭打斷 羅穆尼機智化解
買了房就後悔 包括維護成本因素在內的10個「早知道」

買了房就後悔 包括維護成本因素在內的10個「早知道」
央視「統一文」逼台灣演藝圈表態 這些大咖被點名

央視「統一文」逼台灣演藝圈表態 這些大咖被點名