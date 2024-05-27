越野拉力賽車失控 50歲電商老闆身亡

台東關山「華盟國際越野拉力賽」發生嚴重意外，男子林高任駕車撞上電桿，消防人員緊急搶救送醫仍不治。(圖／台東縣消防局提供)

台東關山「華盟國際越野拉力賽」昨天發生嚴重意外，50歲車手林高任駕賽車 失控衝撞賽道旁電線桿，造成電桿折斷，林夾在扭曲變形車體，救出送醫不治。林高任經營直播購物電商 多年，在桃園商界頗負盛名，事故原因檢警正在調查。

「華盟國際越野拉力賽─關山站」25、26日一連兩天舉行，25日才發生「廖老大」車隊保時捷失控衝進稻田內，昨天再傳死亡事故，引起地方議論。協辦單位關山鎮公所強調，將協助家屬善後，不會逃避責任。

警方調查，拉力賽共103輛車參賽，昨天上午8時許，林高任駕駛參賽轎車，載47歲朱姓男子從親水公園出發，10時40分左右行經管制區賽道內的關山鎮溪埔路，疑車子失控衝撞路旁電桿。

由於撞擊力道大，電桿當場被撞斷，整輛車凹陷變形，林男被由消防員用破壞器材救出，已無呼吸心跳，送醫不治；朱男輕微腦震盪，就醫治療中。

當地居民說，出事賽道道路筆直，一般賽車車速約在160公里左右，出事路面有些許隆起不平，懷疑車子可能騰空落地時發生意外。

關山鎮長彭成豐說，對意外感到非常遺憾，有要求主辦單位保意外險與強制險，將協助家屬爭取最高理賠。

林高任從事報關行起家，後逐漸擴及網路電商、貿易物流、醫療生技、房地產 等，成立事業集團擔任總裁。他從年輕就愛玩車，常在臉書分享參加賽車經驗，前天關山拉力賽結束，還貼文分享賽況影片。

林高任加入國道警察之友會刑大辦事處四年，顧問性質但出錢出力，今年剛接任辦事處處長。熟識他的員警說，林高任生活非常自律，過去賽車偶爾發生小事故，沒料想這次這麼嚴重，十分錯愕不捨。