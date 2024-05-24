我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台星賀軍翔住家遭搜索 疑與酒店緋聞有關 經紀人曝現況

美以「魯莽」定調北京軍演 兩岸拉警報

潑快乾膠搶手機 越南移工重判7年

記者曾健祐／台中24日電

越南籍移工阮姓男子以介紹工作為由約何姓女同鄉見面，卻誘拐到偏僻山區，趁何不注意持快乾膠朝她臉潑灑後搶走手機，何女頭、臉二度燒傷，連眼睛都被黏住一度睜不開，身上也因遭腐蝕冒出陣陣白煙；法院認為快乾膠屬對人生命構成威脅之凶器，雙方雖達成調解，傷害部分也撤告，仍依攜帶凶器強盜罪判阮男七年二月。

檢警調查，阮男透過臉書認識何女，2023年10月22日佯稱要介紹工作給她，相約台中太平區立文街附近工地見面；接著以要找老闆為由，帶何女至附近的咬人狗坑登山步道。

阮男向何女稱要借用她的iPhone手機打電話，趁突然持預藏的快乾膠（強力接著劑）裝入塑膠杯後近距離朝何女臉部潑灑，何女當場頭臉、脖子及手部二度燒傷，眼睛還被黏住睜不開，阮隨後搶走手機逃逸。

台中地方法院審理時，阮否認強盜，辯稱不是故意對何女潑快乾膠，是瓶子從身上掉出來，他倒進塑膠杯後，不小心跌倒才潑到何，因對方叫很大聲，自己怕被誤會才跑掉。

何女說，看到阮拿一個塑膠杯裝有液體，突然朝她臉上潑過來，自己臉、脖子及頭皮都灼傷，還看見白色霧氣從她身上冒出來。

法院審酌，朝人潑灑快乾膠，其化學成分會造成灼傷。何女也稱，被潑到後眼睛遭黏住睜不開，身上也很刺痛，當下她叫很大聲下意識起身跑了幾步，因眼睛被黏住看不見，就邊跑邊揉眼睛，揉開後發現身上有白色霧氣。

法院認定，阮持快乾膠潑灑釀何女致雙眼疼痛難以睜開，影響視力，屬對人生命、身體、安全構成威脅的凶器，重判阮男七年二月徒刑。可上訴。

越南 臉書 iPhone

上一則

美方關切全民防衛 羅森柏格現身政院訪季連成

下一則

發文暗批「前署長滾」偵查隊長遭記申誡

延伸閱讀

少女腳遭針刺「婊子」輪姦 惡老闆重判

少女腳遭針刺「婊子」輪姦 惡老闆重判
針刺失學女「婊子」命人輪姦 台「霸道總裁」重判15年

針刺失學女「婊子」命人輪姦 台「霸道總裁」重判15年
工人把女友4女兒當性奴 重判22年

工人把女友4女兒當性奴 重判22年
毆打、赤裸罰站…男虐死6歲兒遭重判16年

毆打、赤裸罰站…男虐死6歲兒遭重判16年

熱門新聞

台積電在美國設廠連連碰壁，有分析指最壞情況可能讓台積電放棄美國設廠。（美聯社）

台積電亞利桑納廠狀況多 分析師曝最糟打算：放棄美國

2024-05-17 02:57
蔡英文。(本報資料照片／記者劉學聖攝影）

回顧裴洛西訪台風波 蔡英文：被孤立太久 無法說不

2024-05-17 23:33
鮮少公開亮相的第一夫人吳玫如（前右），20日與丈夫、總統賴清德（前左）進入國宴會場。（記者劉學聖／攝影）

第一夫人吳玫如走進民眾目光 賴清德長子也罕見現身

2024-05-21 02:25
圖／擷自instagram

變裝皇后妮妃雅總統府熱舞 下班穿拖鞋搭捷運好反差

2024-05-16 09:46
台立法院會今天處理國會改革法案，朝野爆發多起肢體衝突，導致多名立委受傷，引發國際媒體關注。路透

立法院大亂鬥登外媒 路透：台灣是喧鬧民主國家

2024-05-17 14:02
賴清德發表就職演說。(取材自取自YouTube頻道)

賴清德就職演說：中華民國和中華人民共和國互不隸屬

2024-05-19 22:45

超人氣

更多 >
外食貴4倍 民眾在家做飯讓這家超市賺錢

外食貴4倍 民眾在家做飯讓這家超市賺錢
50歲後 你可能需要的3種補品

50歲後 你可能需要的3種補品
3個原因 剩飯加熱要小心

3個原因 剩飯加熱要小心
登機前行李箱超標要加收76美元 男急中生智省了荷包

登機前行李箱超標要加收76美元 男急中生智省了荷包
72歲武打巨星行動不便 獨自坐輪椅出行買飯盒

72歲武打巨星行動不便 獨自坐輪椅出行買飯盒