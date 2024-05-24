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台中捷運被砍刀刀見骨 高中生父淚眼：那種痛到我為止

記者趙容萱／台中即時報導
呂父今天對外說明。(記者趙容萱／攝影)
呂父今天對外說明。(記者趙容萱／攝影)

台中捷運21日驚傳20歲洪男砍人事件，其中傷勢最嚴重17歲呂姓高二男乘客身中3刀、刀刀見骨，開刀搶救，如今在普通病房。呂父今出面說，「這把刀『砍』在每個父親身上」這種痛真的很痛，他設計捷運防身的盾牌、安全棍，籌款為中捷34個車廂來添購，可以發揮作用；「看到比我壯碩的人拿菜刀砍向我兒子那個畫面永遠在我心中」，希望那種痛到我為止，不要讓台灣的父媽再遇到這種事情。

對於凶嫌，呂父說，「我們也都原諒他」；對於社會困擾，我們還是放下心，正面來面對，不希望對他們有任何責怪，用正能量讓此事能落幕。

呂父今出面說，他設計捷運防身的盾牌、安全棍，籌款為中捷34個車廂來添購。(呂父提...
呂父今出面說，他設計捷運防身的盾牌、安全棍，籌款為中捷34個車廂來添購。(呂父提供)

呂父今出面說，他設計捷運防身的盾牌、安全棍，籌款為中捷34個車廂來添購。(呂父提...
呂父今出面說，他設計捷運防身的盾牌、安全棍，籌款為中捷34個車廂來添購。(呂父提供)

呂男有三處刀傷傷口，右肩有12公分傷口，鎖骨有小碎片骨折，右胸10公分傷口，肋骨第三根斷裂，右上臂8公分傷口，經手術清創、縫合，肋骨斷裂以鋼絲固定，昨天由加護病房轉入一般病房。

呂父說，謝謝大眾關心，兒子恢復狀況良好，可以走動，坐息正常，往好的方向發展；他還開玩笑問兒子「你有終身免費，你還敢坐嗎？」兒子說敢坐，對中捷有信心。

呂父說明，兒子喜歡打籃球，醫師說他三個月至半年不能打籃球；背部那一刀骨頭都砍斷了，他想表達是捷運的安全，他看到很多人拿雨傘自保，凶嫌20歲，又比他壯碩，以凶嫌這麼壯，應該會比鄭捷事件還嚴重，因為是大家這麼勇敢站出來，與凶嫌對峙，「這把刀『砍』在每個父親身上」這種痛真的很痛，希望到他截止，不要再有這樣的情形。

呂父指出，他設計捷運防身的盾牌、安全棍，籌款為中捷34個車廂來添購，可以發揮作用；「看到比我壯碩的人拿菜刀砍向我兒子那個畫面永遠在我心中」那種痛到我為止，，不要讓台灣的父媽再遇到這種事情。

台中市長盧秀燕案發後，到醫院探視受傷的呂姓高中生。(市府提供)
台中市長盧秀燕案發後，到醫院探視受傷的呂姓高中生。(市府提供)

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