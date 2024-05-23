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熱中政治，支持廢死…中捷砍人男疑故意模仿鄭捷犯案

記者陳宏睿、曾健祐、蔡晉宇╱綜合23日電
0歲洪姓男子(右二)21日在中捷隨機砍人，造成二乘客受傷，22日被依殺人未遂等罪嫌移送，檢方聲請羈押獲准。(記者陳宏睿／攝影)
0歲洪姓男子(右二)21日在中捷隨機砍人，造成二乘客受傷，22日被依殺人未遂等罪嫌移送，檢方聲請羈押獲准。(記者陳宏睿／攝影)

屏東市洪姓男子前天在台中捷運隨機行凶，砍傷兩人，他犯案前吞服大量藥物，被送醫強制洗胃後無礙，警方前天南下搜索洪住處，昨天依殺人未遂等罪嫌將洪移送；由於他疑似預謀犯案，且檢察官根據相關事證認定他犯案時「心智正常」，向法院聲請羈押獲准。

檢警調查，20歲洪男是醫療院所列管對象，熱中政治，支持廢死立場，日前大法官辯論死刑議題，他疑為凸顯立場，在總統賴清德甫上任、鄭捷案10周年時模仿犯案。

據了解，洪男私下表示因台北有鄭捷案，捷運防範程度高，女友父親與高雄捷運有關，避免麻煩，所以選台中犯案。

檢警查出洪5月中旬在高雄市一家醫院拿一個月份量精神疾病慢性處方箋藥物，一周前在高雄路竹區一間五金行購買一把菜刀、兩把水果刀，19日晚間6時許從台南搭高鐵北上，入住台中西屯區一間汽車旅館，21日上午10時許退房後前往犯案。

洪男犯案前把行李寄在捷運置物櫃內，只拿取裝刀提袋，並在廁所內吞服處方箋藥物，藥袋被發現時已揉折無內容物，處方箋顯示有五種藥物，判斷洪吞藥多達數十顆。

案發後檢方採取三大作為，包括聲請搜索票後指揮警方南下高雄搜索洪男住處等，未發現可疑物品，或有事前計畫犯案事證。另同步向高雄市衛生局調閱洪男就診紀錄，評估精神狀態；檢察官並親自到案發車廂內勘驗、採證，保全所有證據。

洪昨天下午被依殺人未遂等罪移送台中地檢署聲請羈押；檢方昨天複訊時，洪男就檢察官問題一問一答，沒有答非所問，精神狀態看起來無異常，檢方認定洪男作案當下、犯後態樣等，都是心智正常之人。

洪男父母昨天在律師陪同下，透過媒體鏡頭向傷者及外界道歉，五度90度鞠躬。洪父說，此事會與妻兒一起面對，也會對傷者負責，坦認自己是「不負責任的父親」、「我做錯了，我沒有教好小孩」。

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