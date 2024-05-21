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台中捷運砍人醫專生拒絕夜間偵訊 父母要求律師到場才詢問

記者陳宏睿／台中即時報導
屏東市洪姓男子昨早在台中捷運砍傷兩人，警方昨晚將洪帶回詢問，洪拒絕夜間偵訊，今天父母聘請律師。(記者陳宏睿／攝影)
屏東市洪姓男子昨早在台中捷運砍傷兩人，警方昨晚將洪帶回詢問，洪拒絕夜間偵訊，今天父母聘請律師。(記者陳宏睿／攝影)

屏東市洪姓男子昨(21)天持刀在台中捷運行凶，攻擊陌生的乘客，洪落網時精神狀況不佳，數度咆哮嘶吼，洪男過去曾有精神疾病就醫紀錄，檢警將釐清其精神狀況，洪昨天拒絕夜間偵訊，今早要警詢時，其父母要求聘請律師，保障訴訟權，暫時未完成詢問，不過洪男胃口好，把早上警方提供的肉蛋土司吃光。

檢警注意洪男犯案前是否有服藥影響精神狀況，檢方已指示警方向醫院採集相關檢體釐清，外傳洪男熱衷政治議題，支持廢死，為引起賴清德政府注意，才選在520的隔天犯案，未獲檢警證實。

警方昨天傍晚6時許，已將洪男從醫院帶回警局詢問，洪面對記者提問「為何要犯案」，洪表情漠然，不發一語，下警車時精神狀況不佳，還需警員攙扶，因洪拒絕夜間詢問，原定今天上午警詢釐清，但洪男父母要求律師到場，才要接受警詢。

經查，洪姓男子（20歲）昨天在台中捷運車廂被乘客目擊，一上車即持刀瘋狂攻擊陌生乘客，除了自己掛彩之外，也造成兩名乘客受傷，其中呂姓少年住進加護病房，危及性命。

台中地檢署檢察官昨天下午到現場勘查，認為洪男疑有精神疾病狀況，加上有護理相關專業，犯案前是否有服藥，屬於偵查重點，要求警方調閱相關病歷釐清，另外也需採集相關檢體，釐清洪在犯案時的精神狀況，是否有達到辨識違法能力降低或欠缺的程度。

外傳洪男對於政治十分熱衷，關心廢死議題，不過檢警檢視洪男臉書，並沒有此一發現，洪臉書張貼的多是對於職棒賽事、藝人團體，以及疫情期間醫護人員的權益，幾乎未見有政治相關話題。

臉書 捷運 賴清德

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