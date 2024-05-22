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捷運隨機砍人揮刀影片廣傳 專家憂模仿效應

記者袁志豪、余采瀅、趙容萱／台北22日電
屏東市洪姓男子21日在搭台中捷運時持刀砍人，21日晚被送到警局接受詢問。（記者陳宏睿／攝影）
屏東市洪姓男子21日在搭台中捷運時持刀砍人，21日晚被送到警局接受詢問。（記者陳宏睿／攝影）

十年前北捷發生鄭捷隨機殺人案後，不但有人成立粉絲團歌頌，還引來一連串模仿風潮；洪姓男子在中捷車廂內揮刀傷人，各捷運公司及警方都全力預防模仿犯出現。銘傳大學犯罪防治學系副教授王伯頎表示，社會邊緣人較易受刺激出現模仿效應，不健康人格者也較易接受負面訊息刺激而付諸行動，應多關懷特殊孩子，讓情緒有出口，避免發洩在其他人身上。

「我很擔心新聞重複放送…」王伯頎說，不斷播放犯罪影像可能會有重複加強刺激效應，甚至出現錯誤的英雄式認同或崇拜，進而出現一連串模仿事件，建議媒體報導新聞時也要植入正向觀念。

王伯頎表示，洪姓男子選在鄭捷犯案十年後的同一天犯案，讓人合理懷疑有模仿效應，但細究卻又不完全一樣；服藥或壓力都可能是讓洪「出現情緒」原因，但因宣洩可能傷及社會其他人，要留意預防。

他說，心理疾病患者有年輕化趨勢，政府應建立心理健康篩檢機制，在充分保護個資不外洩以避免汙名化的情況下，安排民眾檢測身心狀態；或許可在入學時初篩，進入社會後透過公司或服務單位提供協助方案，再輔以社會安全網，才可能網住這些潛在的壓力爆發者。當然，必須探究犯罪發生真實原因，負面想法變多、言行偏激都是前兆，對症下藥很重要

台中精神科醫師林本堂說，精神疾病患者發病時可正常搭車、買東西，與正常人無異，但意識會受到妄想、幻聽等精神症狀控制。他認為精神疾病患者若未好好接受治療就可能發病，甚至做出自傷或傷人行為，最好的做法是社會、公衛、家庭要關懷，也要一輩子追蹤、規畫治療。

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