女警現身護膚店遭檢舉兼差賣淫 記大過調職

竹北分局女警出入護膚店，警方內部已展開調查，不過女警樣貌清純還不時拍反詐宣導，傳出疑缺錢下海，同事都十分訝異。（翻攝自YouTube）

新竹縣竹北警分局潘姓女警10日晚間勤務中出現在新竹市一家護膚店，被竹市警方臨檢查獲，事後被檢舉兼差賣淫；女警稱去訪友，被記大過調職處分。縣警局長宣介慈昨天說，持續調查真相，若性交易屬實將汰除。

據了解，潘姓女警是偵查佐，稱與護膚店謝姓負責人是朋友，受邀前往吃消夜，未在店內兼職，對涉足不當場所很後悔，坦承「思慮不清」。

不過，事發當天她在執勤，卻離轄出現在護膚店，同事還為她掩護代簽退勤，分局將她記大過，代簽同事記申誡。

竹縣警方調查，潘女10日晚間6時許簽「地區探詢」，離轄到新竹市，當晚9時30分被竹市警方臨檢查獲，當下不知她員警身分，直到15日檢舉稱她涉嫌賣淫吸毒，化名「芊芊」每周兼差一次，警方展開調查。

18日潘姓女警被調到橫山警分局，竹北警方昨通知她驗尿，結果陰性，她被肉搜身分曝光，昨當場淚灑警局，不斷喊冤「我沒有」。

女警情緒不穩獲准休假，先由父母帶回，竹北警方表示全案還在調查，目前護膚店業者不配合提供接客資料，還稱店內監視器只供監看，沒有錄影功能。

據調查，該護膚店原在竹北開業，業者和潘女認識，去年11月轉往新竹市經國路；開業後14次臨檢未查獲違法，有合法養生會館營業登記。

竹北警方昨接獲一段錄音檔，稱「警察小姐單純是晚上來兼差、單純愛打砲」，經查訪護膚店前經理謝姓女子，謝女稱「都是假的」。

竹市警一分局表示當天例行臨檢，查無不法，也不知有警察在場；17日竹北分局發文，才調閱當天臨檢表等資料。

宣介慈說，目前無法證明潘女兼差賣淫，有實據「絕對斷然淘汰」，會持續與潘女家屬保持聯繫，關注身心狀況，暫時禁止執勤配槍。

竹北警分局長張世儒說，潘女表現一般，家境尚可，有穩定收入、存款，沒有理由賣淫。