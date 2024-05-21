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祖父猥褻孫女「家內性侵」 祖母賠錢給兒子、盼老伴判輕一點

記者王聖藜／台北即時報導
示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Alex Green）
示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Alex Green）

一名台灣80歲高齡的祖父對年僅14歲孫女性侵害，伸手撫摸孫女的下體、胸部，被害少女的父親「大義滅親」對父親提告，祖父被起訴；台北地院審理，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪判祖父有期徒刑1年3月。可上訴。

被告的祖父與晚輩同住台北市中山區，某年過年期間，少女在房間床上休息，祖父突然將手伸進孫女的內褲撫摸下體，再伸手撫摸孫女的一側胸部，少女將祖父推開並跑進廁所，祖父再自後方抱緊她強制猥褻，少女的父親獲知後，對自己父親提告。

法院審理時，祖父否認孫女的指控，不過，被害的孫女警詢、偵查中都稱，她當時在房間睡覺，祖父突然靠近伸手摸她下體，她當時嚇到不敢動，祖父去廁所回來換成摸她的胸部。

孫女供稱，她後來跑進廁所傳訊息給哥哥，哥哥叫她下樓，但她回房間要穿鞋子下樓時，祖父又從後方把她抱住。

法官調查，被害少女與哥哥案發後通訊軟體對話顯示，少女向哥哥表示「真的太可怕了」、「超可怕」、「我真的沒想過這種事會發生在我身上」；少女的父親證稱女兒曾說「阿公好可怕好可怕」，後來說出事發經過。

合議庭審理認為，被害少女案發後確有震驚、難以接受、害怕的情緒反應，與一般人遭受家內性侵害反應相符，採信少女指控。

判決書指出，被告身為被害少女的祖父，為滿足私慾對孫女強制猥褻，造成孫女因此常至身心科就診。

判決書說，被害人的祖母與兒子、孫女商談和解、簽立和解書，由祖母給付2萬元(台幣，約618美元)和解金給兒子收受，判量刑從輕，審酌這名祖父已80歲，案發後因中風一眼看不見、一耳聽不到，判祖父有期徒刑1年3月。

中風

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