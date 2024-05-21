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嫌妻太胖 海軍輔導長甩軍紀追女兵 被處分還有話要說

記者古和純／高雄21日電
已婚海軍輔導長多次邀約隊上一名女兵外出被處分，不服上訴，高雄高等行政法院判他敗訴。（記者古和純／攝影）
已婚海軍輔導長多次邀約隊上一名女兵外出被處分，不服上訴，高雄高等行政法院判他敗訴。（記者古和純／攝影）

海軍文姓中尉時任某艦隊輔導長期間，三番四次藉故關心隊上一名女兵，多次邀約外出，對方雖感不適，礙於權威曾兩度配合，文男還曾在女兵的學姐面前嫌老婆胖，談性事不合，吐露有意離婚；案經申訴調查，文不服被處分，上訴至最高行政法院裁發回更審，上月底，高雄高等行政法院判他敗訴。

判決書中，海軍調查文中尉於2020年至2021年間，藉輔導長職務之便，過度關心異性部屬，造成對方心理壓力，且罔顧已婚身分邀約異性部屬外出，違反懲罰法、國軍軍方風紀規定「未尊重性別互動分際情事」，核予記過一次及考績乙上處分。

文辯稱，當時在辦公室邀約看電影，並非單邀她，且已婚身分仍應享有獨立社交的自由權利，但他僅因約了異性部屬看電影，就構成不當男女關係，被以「未尊重性別互動分際情事」懲處記過，文主張軍方違反「法律明確性」原則，還說只訪談女性，不調查男性意見，並不公平。

高高行調查，文對這名女兵為長官對下屬關係，具有指揮領導、上命下從的利害關係，易使下屬礙於權勢難以拒絕。文兩次約她外出看電影，之後單獨載她返家，造成她身心不自在，且文妻發現文對女兵的網路對話頻繁，私下要求女兵封鎖文，並「保持距離」，而女兵的男友也對兩人私下外出等互動，多不諒解，礙於同為軍人，不願聲張。

而2021年7月間，女兵伙房同袍學姐發現，她因喪假、受訓不在單位時，文每周僅二至三次進出廚房，待她返回後，文便常以例行巡視為由，每天約四至五次巡視廚房，不僅令女兵不自在，就連同袍也有諸多壓力，以致事後女兵撰寫性騷擾申訴書。

此外，文曾與張姓女中士表露對女兵的好感，並談及嫌老婆太胖、感情不睦、性事不合等話題，並在被提醒已婚身分不應追求女兵時，文還脫口說出「那如果我離婚了呢？」在場女兵則表明，就算文離婚也不會接受他的追求。

對於軍方調查訪談對象多為女性官兵，高高行認為，該職場女性相較男性更多私下聽聞女兵陳述並從旁觀察，並無違反經驗法則。

高高行審酌，文身為部隊輔導長，當熟稔國軍相關「性別互動分際」等規定，卻漠視法紀有損內部管理，依違失情節參照海軍國軍軍風紀律改革專案之具體作法，相關懲處並無違誤。至於文提訴願決定不受理，此部分雖失當，但不影響判決結果，高高行仍判文敗訴。

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