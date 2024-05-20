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涉幫詐團律師藏錢、轉交現金 橋頭地院法官遭停職

記者蕭雅娟／台北20日電
法官石育恩涉幫詐團律師藏錢，遭停職。（記者房荷庭／攝影）
法官石育恩涉幫詐團律師藏錢，遭停職。（記者房荷庭／攝影）

橋頭地方法院法官石育恩，遭控涉替「詐團軍師」、大學好友律師鄭鴻威，轉交現金給其他律師；檢方查出鄭遭收押隔天，石涉交付300萬（台幣，下同，約9.3萬美元）現金給鄭的胞姊，搜索約談石後，以80萬元交保。司法院昨天表示，決議依法官法第43條將石停職。

石育恩原為橋頭地院刑事庭法官，此事爆發後，被調整職務為簡易庭法官。司法院發言人陳婷玉昨表示，石育恩遭檢察官以80萬交保後，司法院18日就以所涉刑事情節重大，無法排除犯罪嫌疑重大，決議將其停職。

陳婷玉指出，橋頭地院自律委員會針對此案行政處分，將送交法官評鑑委員會，法評會決議結果若認有懲戒必要，將送往職務法庭；刑事部分則尚待檢察官調查釐清。

台北地檢署指揮調查局偵辦律師鄭鴻威涉勾結詐團洩密案，日前將鄭等18人依組織犯罪條例等罪嫌起訴，全案移審台北地院時，檢察官爆出鄭涉藏300萬現金在石的辦公室，震驚司法界。

檢方查出，鄭被收押隔天，石涉從辦公室帶著一包現金交給鄭的胞姊鄭彧歆，因此依參與組織犯罪、洗錢罪嫌發動搜索約談，訊後石以80萬交保，鄭彧歆請回，鄭的「財務總管」律師楊濟宇40萬元交保。

據了解，石育恩否認犯罪，稱曾幫鄭轉交10萬元給律師，但以為是債務欠款；另他從事法官前在建設公司上班，鄭委託他買房，新聞報導後他退還「購屋預付金」給鄭的胞姊，不是詐欺贓款。

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