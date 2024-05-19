分手談崩 19歲憲兵掐死同袍女友

懷疑劉姓女友移情別戀，許姓志願役憲兵動手將她掐死，依殺人罪送辦。（記者林昭彰／攝影）

新北市泰山區昨天驚傳凶殺命案，19歲許姓志願役憲兵，懷疑同為憲兵的劉姓女友移情別戀，涉在女友家中發生激烈爭執，激憤動手掐死劉女，死者姊姊發現後報案，許男還拿水果刀割腕，救護車將二人送醫，劉女不治，許男被警方逮捕，詢後依殺人罪送辦。

據了解，二人是在部隊認識、交往1年多，均簽下4年志願役，目前服役2年多，平常許男休假便會到劉女位於泰山區明志路二段住處，劉女和母親、姊姊、弟弟同住。

許男、劉女原在憲兵指揮部同單位服役，後來許男調單位，劉女近期提出分手，男方不願意，懷疑女友另結新歡，昨天凌晨1點多前往劉女住處談判，劉女姊姊也知情。

昨天上午劉女母親出門後，姊弟3人原本約好要和許男一起出遊，但二人在房間遲遲未出現，姊姊於是開門詢問，赫然看見劉女躺在床上叫不醒，身體已冰冷，嚇得趕緊打電話報案。

許男見狀情緒失控，衝到廚房拿水果刀割腕自殘被阻止，警消獲報趕抵，救護車將二人分別送醫急救，劉女宣告不治，警方等許男包紮完手腕傷口，押回派出所調查。

許男坦承，在劉女房間談判感情糾紛起爭執，他一時激憤掐住劉女頸部，一手拿枕頭悶她口鼻直到昏迷。劉女姊姊透露，妹妹生活圈和交友狀況很單純，不是許男想像那樣，希望警方詳細調查。

憲兵指揮部表示，許男與劉女休假期間，疑感情糾紛發生不幸事件，深表痛心與遺憾，將全力配合檢警調查，並派遣幹部協助家屬處理後續事宜。