險遭男師性侵還偷拍 高雄國小女主任難忍辱提告

高雄某國小女主任遭他校男老師騷擾，難忍多次受辱，憤而提告求償。（本報資料照片）

近來，高雄校園性平事件頻傳，不僅有學生遭狼師侵犯，也有女老師險遭侵犯、偷拍性影像的事件發生，某國小林姓女主任指控，曾在該校實習的李姓男老師2019年意圖於女廁性侵她，後續還兩度偷拍她性影像未得逞，林女難忍受辱，去年依三度人格權遭侵犯，提告民事求償台幣60萬元，法院判李應賠償林台幣12萬元，可上訴。

判決書中，2019年8月至隔年1月底，李男於林女任教的國小擔任實習老師，實習完畢後，於台南某國小任教。

林指出，2019年11月，李趁她率學校社團出賽返校之際，尾隨她闖進女廁意圖性侵，所幸並未得逞，但事後性平調查因缺乏事證補強，以「不成立」終結。

經實習完畢後，李於台南某國小教書；2021年暑假，林在校如廁時，聽見上方隔板有詭異聲響，抬頭一看，竟發現手機正在竊錄，當下雖未逮到人，事後報案調閱監視器，警鎖定李曾在走廊上與她交談過，不過，經警搜索李住處，並未扣得物證含林不雅影像，高雄地檢署處分不起訴。

去年6月，林國小借他校禮堂舉辦畢業典禮，於結束之際，李疑混入人群伺機走到講台上林的身後，持手機朝林裙底偷拍；該校性平行政調查認定，性騷擾 行為成立，不過，刑事偵查部分，檢方經證人證述，最終仍處分不起訴。

就林主張三次事件，2021年雖檢方處分不起訴，但於偵查時，李坦承尾隨林至女廁入口處，並用手機隨意亂拍錄影，且雙方LINE 對話中，李對林坦承有偷拍意圖，因此，法官認定，李已侵害林隱私權；至於，其他兩次事件，因缺乏佐證，法官並未採納。

法官審酌，李雖未達到性侵、性騷擾程度，但已侵犯林隱私權，造成身心極大恐懼、精神痛苦，認李應賠償林精神撫慰金台幣12萬元，全案仍可上訴。