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考太好竟被調侃、巴頭 中學生割傷同學

記者江婉儀、劉懿萱／台北17日電
新北某國中男學生被同學用美工刀割傷後緊急送醫。(本報資料照片)
新北某國中男學生被同學用美工刀割傷後緊急送醫。(本報資料照片)

新北市某國中傳出受傷事件，一名國二男學生疑似因成績問題，被同學調侃考試成績不錯還被巴頭，導致該生情緒煩躁、不滿，憤而拿出美工刀揮砍，其中一名男學生閃躲不及被割傷，學校表示，已緊急送醫，通知雙方家長到校，仍在釐清事發原因。

據了解，該國中的段考成績剛出爐，學生之間在比較成績，動手的男學生因為成績比較好，結果被其他人調侃，甚至還被巴頭，學生對此不滿，才揮美工刀，其中一名男學生閃躲不及因此受傷，緊急送雙和醫院。

校方表示，據了解是學生在下課時間，因考試表現引發口角衝突發生意外，學校知悉後立即由校方緊急處置送醫及通報，目前學生平安，受傷學生也已送醫接受治療，動手同學事後對此也感到後悔。

教育局表示，校方已第一時間啟動安心輔導，確保班級學生穩定，目前班級正常上課。另已聯繫雙方家長，均已到場協助處理後續事宜。有關事件發生確切原因，學校將進一步釐清，並啟動相關學生積極輔導措施。

新北市消防局昨天上午11時許獲報，中和區一所國中有學生受傷流血，救護車發現一名15歲國中生左手前臂疑遭利器切割傷，傷口可見骨，血流不止，意識清醒，緊急送往衛福部雙和醫院進行手術縫合。

教育局

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