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專騙日退休老人 台日聯手逮詐團 檢警批台輕判

台灣新聞組／高雄17日電
台籍車手前往日本取款，至少成功取走2127萬日圓，涉案3車手有1人判刑確定，2人羈押於日本看守所。(記者張議晨／翻攝)
台籍車手前往日本取款，至少成功取走2127萬日圓，涉案3車手有1人判刑確定，2人羈押於日本看守所。(記者張議晨／翻攝)

高雄檢警偵破以天道盟同心會陳姓男子為首的跨國詐團，與專詐日本人的詐團合作，還幫詐團在台灣洗錢，並招募車手到日本取款，有五名車手在日本落網，一人被當地法院判刑三年八月，其餘四人羈押日本看守所，包含陳男在內的五名台籍幹部也陸續落網，高雄地檢署昨依加重詐欺、組織、洗錢等罪起訴陳男共五人。

檢警調查，該集團專門鎖定日本的退休老人，以台灣常見的「假檢警」手法，要日本被害人拿出現金或提款卡、存摺「保管」，並由陳男負責在台洗錢，另以免費吃、住等誘因，招募南部、東部無業年輕人，持觀光簽證赴日本當車手。

由於車手不會日文，便由話務機房人員請被害人將現金、提款卡，放在住家門口或指定地點，集團指派車手取走後再前往ATM取款。

去年7月間，日本警方接獲民眾受騙報案，循線查緝涉嫌取款的江姓、黃姓車手到案，兩人已成功取款46次，被害人受騙金額2127萬日圓(約13.6萬美元)。

江男、黃男被逮捕後，陳男再遙控林姓男子前往日本，今年1月間，林男依詐團指示取款，但被害人已與日本警方合作，假意拿出500萬日圓現金，等林男現身，便一擁而上逮捕。

台日警方再根據車手提供情資，今年初由高雄檢警鎖定陳姓主謀，出動特勤警力前往小港區等據點搜索，順利拘捕陳男等三人。檢警今年3月再拘提郭姓、謝姓幹部到案，郭男坦承犯行獲交保，謝男則遭羈押禁見，被收押的四人起訴移審後坦承犯行，法院均裁定交保。至於在日本被逮捕的五名車手，其中一人判刑三年八月，正在服刑，其餘四人起訴正等候審理。

實務上，三人以上共同犯詐欺罪，可處一年至七年徒刑；但依據司法院量刑趨勢建議系統，若警詢時坦承、且詐騙金額五百萬元以下，考量初犯，建議量刑區間約一年八月至二年六月，建議刑度為二年，若符合減刑規定，刑度還會再減。

日本對詐欺案件審理速度相當快，判刑也很重，專辦詐欺的檢察官說，台灣對詐欺案量刑，與日本速審及重判相比差很大，難怪被冠上「詐騙天堂」。

日本 詐欺 觀光

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