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NONO涉嫌強制猥褻、性侵6女 士檢偵結起訴「建請從重量刑」

記者李隆揆／台北即時報導
藝人「NONO」陳宣裕涉嫌對6名女子犯強制性交、強制猥褻等罪，依法起訴。(本報資料照片)
藝人「NONO」陳宣裕涉嫌對6名女子犯強制性交、強制猥褻等罪，依法起訴。(本報資料照片)

藝人「NONO」陳宣裕去年遭爆猥褻、性侵多名女子，士檢偵辦6案共7名被害人，今偵結，認定陳男涉嫌對6名女子犯強制性交、強制猥褻等罪，依法起訴，另有2名被害人指稱陳男涉嫌強制猥褻部分，因罪嫌不足不起訴處分。

藝人NONO被網紅「小紅老師」指控利用臉書、Instagram等平台，或趁在電視台工作之便，對逾20名女子性騷、強制猥褻、性侵，共有10名被害人提告，並約談NONO到案說明，訊後諭令50萬元交保，後二度傳喚NONO出庭、勘驗下體，不起訴其中3案，但2名被害人不服聲請再議，高檢署認為偵查不完備，發回續查，另有6件移轉士林地檢署偵辦，今日偵結。

起訴書指出，NONO多次利用身為藝人的知名度及工作機會，結識6名被害人，於民國97 年、99年、100年、102年間，分別在住處、飯店、車上等處，以工作邀約見面、 錄影結束順道搭載、共進宵夜等為由，讓不知情之被害人與其獨處，進而違反被害人意願強制性交、未遂及猥褻。

檢察官請法院審酌被告不知自重，為逞私欲而為上開行徑，品行低劣，且對眾多被害人身心危害至鉅，犯罪後態度迴避，絲毫未見悔意等情狀 請法院就其各個犯行，均從重量刑 以嚴懲惡行。

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