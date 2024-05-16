我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北港媽祖首度駐駕美國舊金山媽祖廟 上百粉絲朝聖

田納西州小飛機失事釀3死 疑空中解體、殘骸區超過1公里

錢櫃大火案一審 董座練台生無罪 4幹部扛責

記者王聖藜、房荷庭／台北16日電
台北市林森北路錢櫃大火內部狀況。(圖／台北市消防局提供)
台北市林森北路錢櫃大火內部狀況。(圖／台北市消防局提供)

錢櫃台北林森店2020年4月火災，造成6人死亡、72人受傷，董事長練台生與公司幹部及法人共8人被起訴。練開庭時作無罪答辯，台北地方法院昨宣判，練台生因公司業務已分層負責，不必負行政法規及刑事責任，判決無罪。

檢方起訴練台生、林森店店經理翁珮雯、日班副理張惠純、林森店襄理陳思宏、謝勇奎、錢櫃工程師黃思銘、九康工程行負責人王聖傑、迪廣公司法人，控訴罪名包括過失致死、過失傷害及違反職業安全衛生法。

判決指出，練已依法設置、維護消防安全設備，基於公司分層負責理由，不對林森店消防安全事務負責，因此不必負消防法、職業安全衛生法、過失致死、過失致傷刑責；陳思宏、謝勇奎的職務，對林森店內的消防安全事務無從負責，也無罪。

翁珮雯判一年二月、張惠純判一年、黃思銘判二年，均緩刑四年，要服義務勞務60到160小時。判決理由，三人有維持或督導林森店消防安全設備處於可作動狀態義務卻疏於注意，造成灑水設備、排煙系統、探測器、受信總機火災發生時不作動，應負刑責。

王聖傑判刑三年。合議庭認為，王施工持雷射水平儀充電時電池起火，加上消防安全設備未發揮功能，濃煙無法排出、火勢無法抑制，造成死傷，應負刑責。另迪廣公司判罰金卅萬元。

錢櫃為此重大意外事故，與傷者、死者家屬共與56人達成和解，付出高達9010萬8352元台幣和解金。

錢櫃林森店2020年2月起進行增設電梯工程，決定一邊施工一邊營業，同年4月26日，王聖傑將儀器充電不慎引發火災，造成重大傷亡。

判決書指出，翁珮雯違反職業安全衛生法、過失致死、過失傷害等罪，張惠純、黃思銘、王聖傑犯過失致死、過失傷害等罪，考量四人違法情節、造成法益侵害程度、火災發生後已多數被害人與錢櫃和解等，依法對四人量刑。

另據台北中國時報報導，台北地院判決負責人練台生無罪，引發各界議論；蔡姓傷者聽到練台生無罪，除施工包商之外，其餘均緩刑，氣憤地說：「司法太讓人失望了！實在沒有公道。」尤其近年重大公安意外普遍輕判，讓人懷疑：「不知道是否因對方後台太硬了？」台北地檢署資深檢察官、全國被害人權協會副理事長劉承武認為，練台生推稱他關係企業太多，「分層負責」的說法，根本是「睜眼說瞎話」。

錢櫃董事長練台生。（本報資料照片）
錢櫃董事長練台生。（本報資料照片）

上一則

卸任禮遇將結束 馬英九體檢被跟拍 馬辦憂維安

下一則

台灣缺兒科住院醫師 衛福部祭加薪 醫學會：吸引力不大

延伸閱讀

青海法院二審指揮一審 律師：法院抱團 獨立審判權何用?

青海法院二審指揮一審 律師：法院抱團 獨立審判權何用?
工人把女友4女兒當性奴 重判22年

工人把女友4女兒當性奴 重判22年
台網紅小玉確定坐牢5年…合成名人臉 賣Ａ片大賺千萬元

台網紅小玉確定坐牢5年…合成名人臉 賣Ａ片大賺千萬元
台南議長賄選案一審判無罪 藍批地院曲解法令

台南議長賄選案一審判無罪 藍批地院曲解法令

熱門新聞

龍海同記食品公司負責人李彥廷涉嫌進口「蘇丹紅辣椒粉」，今被雄檢起訴。(本報系資料照)

台名廚「詹姆士」也受害 進口蘇丹紅辣椒粉犯罪手法曝光

2024-05-09 00:10
家樂福示意圖，非本文當事地點。 (聯合報系資料照片)

台灣家樂福水果區「機器快削鳳梨」 客讚快速又衛生

2024-05-10 19:50
職場示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vojtech Okenka）

「妳的學歷太超過了」 留美博士媽媽回台灣 成功重返職場

2024-05-10 00:00
台灣為保障婦女在任何場所可依嬰兒需求哺餵母乳，免於受到任何干擾、歧視。（本報資料照片）

30歲媽媽台灣高鐵站哺乳 眾人反應令她感動

2024-05-12 04:56
詐騙集團利用老人家的孤獨感、好說話等各種洗腦手法，被害人的女兒表示，詐騙集團洗腦她的父親，「你也應該讓你女兒不要這麼辛苦賺錢」，專挑老人家弱點。示意圖，圖中人物與新聞無關。(本報資料照片)

詐騙LINE股票群組手法駭人 她泣訴76歲父親如何被騙走一間房子

2024-05-09 20:00
中華文化總會集合了兩岸文字學者合編了中華語文知識庫，並且上網提供查詢。（取自中華語文知識庫網頁）

台灣小學生被老師更正「別用中國用語」 「估計」是誰的用詞？

2024-05-11 02:40

超人氣

更多 >
知名機構2師帶隊46學生教撒謊? 中國赴美國遊學簽證團滅

知名機構2師帶隊46學生教撒謊? 中國赴美國遊學簽證團滅
樂透一注獨得5億美元 幸運兒後續卻慘了 竟官司纏身、親情破裂

樂透一注獨得5億美元 幸運兒後續卻慘了 竟官司纏身、親情破裂
美國長者性病感染率大增 原因何在？

美國長者性病感染率大增 原因何在？
斯洛伐克總理遇刺送醫 府方發言人證實：性命垂危

斯洛伐克總理遇刺送醫 府方發言人證實：性命垂危
七旬女性也讚皺紋消失 巴黎萊雅眼霜兩萬人愛

七旬女性也讚皺紋消失 巴黎萊雅眼霜兩萬人愛