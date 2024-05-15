女警下班偷不停 記大過報請停職

台北市警局中山分局。(記者李隆揆／攝影)

台北市中山區勤務指揮中心內勤余姓女警，4月30日下班後，涉在大同區的超市、文具店偷走自動鉛筆筆芯、玉米及竹輪等火鍋料，價值約300餘元(台幣，以下同)，昨依竊盜罪嫌函送法辦。中山警分局指出，此案自檢與大同分局共辦，余姓女警因精神不佳犯案，對女警記一大過處分，並報請停職，追究主管管考責任。

警方指出，51歲一線三星 余姓女警，2011年起任職中山警分局，案發前協辦內勤辦理業務，協助整理文書，不料，卻在4月30日晚上8時下班後發生離譜行為，身為警察竟行竊。寧夏夜市旁的連鎖文具行及超市，5月2日向大同警方報案遭竊，警方調查女竊嫌偷走九乘九自文具專家動鉛筆筆芯、觸控筆等物，價值200餘元，不久後又偷走全聯超市的玉米、竹輪等約80元的火鍋料，偷竊物品價值約300多元。

大同分局通報中山警方，中山查出余姓女警曾有偷過商家雞蛋 、豆腐等物品，身為執法人員曾犯此類案件，已是分局重點輔導對象，此事仍再犯知法犯法，不知悔改，本案依規定加重議處，記一大過，並報請停職處分，將追究主管考管責任。

中山分局指出，對於員警風紀，一向秉持零容忍之態度，對於員警違法違紀案件，主動調查，嚴懲不貸，秉持「不掩飾、不護短、不庇縱」態度，以維警譽。