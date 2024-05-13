我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

油價已是全國最貴 加州7月1日起油稅又將提升

家用電話被淘汰？35%加州人還在使用

泰女在台遭砍棄屍 女同鄉涉重嫌羈押

記者邱瑞杰、游明煌／基隆13日電
基隆大武崙泰女命案竟是女移工涉案，泰女手腳被刺兩刀非致命傷，卻被推下山谷等死。(記者游明煌／攝影)
基隆大武崙泰女命案竟是女移工涉案，泰女手腳被刺兩刀非致命傷，卻被推下山谷等死。(記者游明煌／攝影)

一名持觀光簽證來台的泰籍女子，三天前被發現陳屍基隆大武崙山區邊坡下方，身上有刀傷；警方查出她曾受雇同鄉已取得中華民國國籍的林姓女子，案發前林女騎車載死者前往山區，涉有重嫌。林女否認行凶，稱載死者上山後就獨自回家，檢方訊後聲押禁見獲准。

檢警調查，40多歲林女嫁到台灣，住在基隆10多年；死者年約30歲，上個月持觀光簽證到台灣，有一名同鄉男友在新竹地區工作。死者會上網查詢工作機會，曾到林女家住23天，幫忙打掃賺取報酬。

死者10日午夜發送手機定位給男友，指被泰國姊妹騎機車載到山區，隨後斷訊，男友打電話找會說中文的花蓮同鄉移工報案求助；花蓮警方受理後轉基隆警方，依定位往大武崙山區尋找。

死者男友11日凌晨與兩名泰籍移工北上找人，清晨6時許在定位地點產業道路發現死者掉落邊坡下方十多公尺處；消防人員到場，見死者手腳有刀傷，明顯死亡。

員警在陳屍地點附近步道路口發現噴濺式血跡，研判是第一現場，死者疑被人砍傷後再推落邊坡，檢方相驗應是失血過多死亡，將解剖釐清。

警方事後鎖定林女，前天拘提，在她的機車採到疑似血跡送驗。林女態度異常，說載死者上山後就自行下山，否認持刀殺人。

由於她供詞不清，對疑點無合理交代，檢方以她涉犯殺人罪嫌，有逃亡、串滅證之虞，向基隆地院聲請羈押禁見。法官昨下午裁准羈押，禁止接見通信。

觀光 簽證 中華民國

上一則

賈寶玉的玉、晴雯撕的扇 故宮展「看得見的紅樓夢」

下一則

盧秀燕、江啟臣出席520 朱立倫看國會互動

延伸閱讀

他良心不安自首…古井挖出嬰屍 生父母涉殺人棄屍

他良心不安自首…古井挖出嬰屍 生父母涉殺人棄屍
山區積雪超標 足供洛杉磯今年7成用水

山區積雪超標 足供洛杉磯今年7成用水
花蓮大地震／10分鐘就有1次落石 中橫公路修復困難重重

花蓮大地震／10分鐘就有1次落石 中橫公路修復困難重重
「落石像子彈一樣」花蓮強震路阻山區 獲救礦工度過驚恐一夜

「落石像子彈一樣」花蓮強震路阻山區 獲救礦工度過驚恐一夜

熱門新聞

龍海同記食品公司負責人李彥廷涉嫌進口「蘇丹紅辣椒粉」，今被雄檢起訴。(本報系資料照)

台名廚「詹姆士」也受害 進口蘇丹紅辣椒粉犯罪手法曝光

2024-05-09 00:10
家樂福示意圖，非本文當事地點。 (聯合報系資料照片)

台灣家樂福水果區「機器快削鳳梨」 客讚快速又衛生

2024-05-10 19:50
職場示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vojtech Okenka）

「妳的學歷太超過了」 留美博士媽媽回台灣 成功重返職場

2024-05-10 00:00
有網友在TikTok分享，好市多嘉義店大批人潮，湧向棧板擠得水洩不通，原本堆滿的ARIEL洗衣精貨架一放到地上，瞬間被蜂擁而上的民眾搶購一空，狂搬景象讓網友驚呼「太瘋狂！」。(記者魯永明／翻攝TikTok畫面)

這款洗衣精一落地瘋搶秒殺 好市多嘉義店允改限購

2024-05-03 22:58
詐騙集團利用老人家的孤獨感、好說話等各種洗腦手法，被害人的女兒表示，詐騙集團洗腦她的父親，「你也應該讓你女兒不要這麼辛苦賺錢」，專挑老人家弱點。示意圖，圖中人物與新聞無關。(本報資料照片)

詐騙LINE股票群組手法駭人 她泣訴76歲父親如何被騙走一間房子

2024-05-09 20:00
余苑綺丈夫陳鑒因涉嫌當詐團車手頭被捕，遭法院羈押禁見進入台北看守所。圖／聯合報資料畫面

開銷巨大入不敷出 行騙抽2%佣金...余天女婿估得手近百萬

2024-05-07 15:20

超人氣

更多 >
紐約皮帶勒頸強暴犯落網 舉報人是他親生母親

紐約皮帶勒頸強暴犯落網 舉報人是他親生母親
存款去哪兒了？中國人民幣存款4月大減4兆元

存款去哪兒了？中國人民幣存款4月大減4兆元
12星座「只顧自己」排行 水瓶不理會他人、這星座永遠隨心所欲

12星座「只顧自己」排行 水瓶不理會他人、這星座永遠隨心所欲
南加華人愛逛的商場 5蒙面歹徒持槍闖入瘋狂洗劫

南加華人愛逛的商場 5蒙面歹徒持槍闖入瘋狂洗劫
川普爆欠稅超過1億元 避稅手法曝光

川普爆欠稅超過1億元 避稅手法曝光