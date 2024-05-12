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新北祖孫3口遭滅門 臥室驚見屍裹棉被 女婿涉重嫌

記者林昭彰／台北12日電
母親節前夕，新北市三重區11日驚傳祖孫三代三屍命案，警方拉起封鎖線在屋內鑑識採證。(記者林昭彰／翻攝)
母親節前夕，新北市三重區11日驚傳祖孫三代三屍命案，警方拉起封鎖線在屋內鑑識採證。(記者林昭彰／翻攝)

母親節前夕，新北市三重區昨天驚傳祖孫三代三屍命案，69歲劉姓婦人和30歲陳姓女兒、3歲陳姓孫子，被發現躺在臥室同一張床上，每個人身上單獨捲裹著一條棉被，已經死亡多日腫脹腐壞，女婿下落不明，警方懷疑女婿涉有重嫌，循線追查中。

據了解，一名陳姓女子因為近一周聯繫不上母親，昨天傍晚前往母親和妹妹同住於三重區進安街的社區大樓住處，按鈴無人應門，卻在門外聞到疑似屍臭味。陳女立刻報警會同消防隊趕抵，並來請鎖匠開門，赫然發現母親、妹妹、妹妹的兒子躺在臥室同一張床上，死亡多時。

警方鑑識現場，發現屋內門窗完好沒有破壞痕跡，家中也無打鬥凌亂等外力介入跡象，三名死者身上各自捲裹著一條棉被，死狀可疑，曾離婚的妹妹再婚配偶則行蹤不明。

陳姓女子說，4月23日最後一次和母親通電話，當時聽母親說她手機常接到催帳訊息，簡訊內容標註妹妹現任丈夫姓名，她懷疑妹婿用母親名義在外借款，再三追問才知道，妹妹也為了先生向母親借款40萬元台幣。

5月4日後，陳女打電話聯繫不上母親和妹妹，但有用LINE與兩人聯繫，彼此都是用文字溝通無法通話，她甚至懷疑，可能是另有他人用母親和妹妹的名義打字留言。

這期間陳女曾到母親和妹妹住處按門鈴，或請警衛打電話上樓，始終都沒人回應，她為此心裡感到不安，昨傍晚再度登門探訪未果，決定請鎖匠開門，發現三人皆已往生。

警方表示，屋內沒有外力介入跡象，死因尚待新北市警察局鑑識中心進一步調查，但三人用棉被裹身的死狀很奇怪，加上劉姓老婦的女婿下落不明，涉有重嫌，循線擴大追查。

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