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北市商圈撒錢釀推擠 網紅遭法辦

記者廖炳棋／台北12日電
Mr.R到派出所製作筆錄，並向社會大眾道歉。(記者廖炳棋/翻攝)
Mr.R到派出所製作筆錄，並向社會大眾道歉。(記者廖炳棋/翻攝)

網紅Ｒ哥「Mr.R」林姓男子前晚在台北市信義區松壽路20巷內，舉辦撒錢活動，社群網路發布消息後，引來數千人到場搶錢，警方怕人潮擁擠引發台版梨泰院踩踏事件，立即派員到場制止，昨天警方通知林男說明，訊後依妨害公眾往來安全罪送辦。

林男前晚深夜，在松壽路兩度用噴鈔槍射出千元鈔給在場民眾，謠傳林男將發送30萬元台幣(約9247美元)，但實際上林男只發送1萬多元台幣真鈔，現場還有玩具鈔，但林男否認是他發送。

信義警分局指出，前晚11時許警方獲報到場，依據警察職權行使法及行政執行法規定，要求活動停止，並疏導人群及維持交通秩序。

警方說，林男以網路號召聚集民眾，無視散發鈔票或難以辨識玩具鈔，可能引起推擠、踩踏致生危害，足以影響公眾生命安全，涉刑法妨害公眾往來安全罪。

林男昨天中到派出所作筆錄，受訪前先向社會大眾鞠躬，對於造成困擾不斷道歉，他表示自己沒有惡意，也沒有任何營利或贊助行為，純粹受到國外網紅啟發，想在艱苦的環境中帶給大家小確幸和希望。

林男說這不是他第一次發錢，上次還有發紅包活動，準備十個紅包還發不完，沒想到這次有這麼多人來，他以後還是會繼續發錢，但未來會與孤兒院或流浪動物之家規畫合作。

林男表示，他有從事珠寶買賣及投資加密貨幣，但都是合法賺錢，強調從沒說過自己很有錢，發錢只是散播快樂給大家。至於現場出現玩具鈔，林男說手中有影片證實是另名網紅「培根」發放，與他無關。

網紅R哥「Mr.R」前晚在台北市信義區松壽路20巷內，舉辦撒錢活動，引來數千人到...
網紅R哥「Mr.R」前晚在台北市信義區松壽路20巷內，舉辦撒錢活動，引來數千人到場搶錢。(圖╱民眾提供)

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