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父親不當管教 男童被脫光趕出門

記者陳俊智、林孟潔／台北11日電

桃園一名小學二年級王姓男童遭父親不當管教，日前一絲不掛被趕出家門，鄰居為他披上外套遮羞，打電話報警及聯絡民代，六天後經議員揭露，終被緊急安置；桃園市長張善政昨譴責王父行為，社會局也將祭出強制親職教育處分，並釐清是否涉及兒少法刑責。

此案因警方2日到場未通知社工，家防中心在議員披露後才緊急安置，引發外界質疑；警方表示，員警當天到場已無爭執情事，經訪視男童身上無傷，無立即危險，才未通知社工到場。社會局家暴防治中心表示，3日接獲通報，先確認男童正常到校、無異常表現，因此排6日到學校、家庭訪視。

據悉，王姓男童已非第一次遭不當管教，過去也曾被父親罰跪在社區大廳抄寫心經或罰站，鄰居看了都不捨，但多半敢怒不敢言，直到這次裸體事件發生，好心的鄰居阿姨站出來替他披外套遮羞，見王父狠心扯掉外套、打算將人拉回家，又拿著外套追上前包住他，其他鄰居紛紛加入勸阻行列。

桃園家防中心表示，4月迄今共接獲四起通報該家庭管教不當，前三次社工到場訪查，男童遭罰站、罰跪等，無明顯外傷，2日遭檢舉被裸體趕出門，逾越正當管教，8日已緊急安置；男童另有姊弟，列為高關懷對象追蹤。

議員黃瓊慧說，男童父親行為令人髮指，已多次通報，社會局若早點介入，男童可少受點苦。張善政表示，守護兒少安全，永遠需要做到更好，涉及兒虐絕對零容忍；第一線社工都盡力填補社會安全網，將協同警政、衛政、教育及司法單位，接住每個需要被保護的孩子。

張善政 家暴

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