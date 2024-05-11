陸續面交6000萬元 老夫妻才知被騙

銀髮族被假投資 騙光積蓄案不少，高雄市一對上市公司大股東的七旬老夫妻，去年底就落入詐騙陷阱，以為抽中百張股票可獲利，陸續面交車手總計6000萬元台幣(約185萬美元)巨款，後因拿不到紅利，才配合警方逮獲香港 籍車手。

高雄市這起假投資遭詐6000萬詐騙案，發生在去年12月，受害當事人是75歲蔡姓老婦和逾70歲的丈夫，夫妻是上市公司大股東，家住在高雄市新興分局轄區。

蔡氏夫妻倆因退休賦閒在家，在YouTube看到投資廣告，加入LINE群組，群組內不斷貼出高額獲利資訊，推薦下載App，聲稱可輕鬆獲利，沒料到誤中詐團陷阱。

蔡氏夫妻誤認可代操股票獲得高獲利，見帳面上陸續有高額紅利，又聽信對方，陸續在住處樓下的木瓜牛奶 店面交十多筆、總計逾6000萬元的高額巨款。

去年12月中，自稱投顧助理的男子又告知蔡氏夫妻抽中270張股票，但須儲值才能領取價值台幣500萬元的股票，夫妻去銀行領款時，行員認為有異報警。警方到場勸阻夫妻，但兩人不聽悻悻然離去，警方不死心再度到蔡婦家中了解，才知夫妻倆早已陸續面交逾6000萬現金給詐團車手，積蓄幾乎被詐光。

警方將計就計，由被害人約車手於木瓜牛奶店收款，當場逮捕取款的香港籍黃姓男子，並搜出偽造股票代操作收據等證物。

警方調查，黃男去年底以觀光名義到台灣當車手，工作內容是向客戶收款，詐團包吃、包住還包搭機交通費，每天可領港幣2000元，訊後依加重詐欺等罪送辦，檢察官聲押獲准。