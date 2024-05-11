我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

強烈太陽風暴抵達地球 北加佛利蒙可以看到極光

北加東灣沃爾瑪關閉 華人搶5折出清品

陸續面交6000萬元 老夫妻才知被騙

記者石秀華／高雄11日電

銀髮族被假投資騙光積蓄案不少，高雄市一對上市公司大股東的七旬老夫妻，去年底就落入詐騙陷阱，以為抽中百張股票可獲利，陸續面交車手總計6000萬元台幣(約185萬美元)巨款，後因拿不到紅利，才配合警方逮獲香港籍車手。

高雄市這起假投資遭詐6000萬詐騙案，發生在去年12月，受害當事人是75歲蔡姓老婦和逾70歲的丈夫，夫妻是上市公司大股東，家住在高雄市新興分局轄區。

蔡氏夫妻倆因退休賦閒在家，在YouTube看到投資廣告，加入LINE群組，群組內不斷貼出高額獲利資訊，推薦下載App，聲稱可輕鬆獲利，沒料到誤中詐團陷阱。

蔡氏夫妻誤認可代操股票獲得高獲利，見帳面上陸續有高額紅利，又聽信對方，陸續在住處樓下的木瓜牛奶店面交十多筆、總計逾6000萬元的高額巨款。

去年12月中，自稱投顧助理的男子又告知蔡氏夫妻抽中270張股票，但須儲值才能領取價值台幣500萬元的股票，夫妻去銀行領款時，行員認為有異報警。警方到場勸阻夫妻，但兩人不聽悻悻然離去，警方不死心再度到蔡婦家中了解，才知夫妻倆早已陸續面交逾6000萬現金給詐團車手，積蓄幾乎被詐光。

警方將計就計，由被害人約車手於木瓜牛奶店收款，當場逮捕取款的香港籍黃姓男子，並搜出偽造股票代操作收據等證物。

警方調查，黃男去年底以觀光名義到台灣當車手，工作內容是向客戶收款，詐團包吃、包住還包搭機交通費，每天可領港幣2000元，訊後依加重詐欺等罪送辦，檢察官聲押獲准。

投資 香港 牛奶

上一則

國情報告時機及問答形式 朝野下周協商

下一則

獨居父遇詐 旅英女痛批：台灣是詐騙天堂

延伸閱讀

AV女優被爆找包養 怒公開丈夫身分：上市公司董事長

AV女優被爆找包養 怒公開丈夫身分：上市公司董事長
女隔海控「台灣是詐騙天堂」 高雄老夫妻遭騙6000萬

女隔海控「台灣是詐騙天堂」 高雄老夫妻遭騙6000萬
詐騙LINE股票群組手法駭人 她泣訴76歲父親如何被騙走一間房子

詐騙LINE股票群組手法駭人 她泣訴76歲父親如何被騙走一間房子
出手救市 傳北京或減免中國散戶買港股需繳紅利稅

出手救市 傳北京或減免中國散戶買港股需繳紅利稅

熱門新聞

龍海同記食品公司負責人李彥廷涉嫌進口「蘇丹紅辣椒粉」，今被雄檢起訴。(本報系資料照)

台名廚「詹姆士」也受害 進口蘇丹紅辣椒粉犯罪手法曝光

2024-05-09 00:10
有網友在TikTok分享，好市多嘉義店大批人潮，湧向棧板擠得水洩不通，原本堆滿的ARIEL洗衣精貨架一放到地上，瞬間被蜂擁而上的民眾搶購一空，狂搬景象讓網友驚呼「太瘋狂！」。(記者魯永明／翻攝TikTok畫面)

這款洗衣精一落地瘋搶秒殺 好市多嘉義店允改限購

2024-05-03 22:58
已故的余天二女兒余苑綺（右二）丈夫陳鑒（右一）因涉嫌為詐團車手頭遭羈押禁見。（記者林伯東／攝影）

女婿涉詐被逮 余天失蹤孫子孫女找到了 新北社會局曝最新狀況

2024-05-03 05:01
職場示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vojtech Okenka）

「妳的學歷太超過了」 留美博士媽媽回台灣 成功重返職場

2024-05-10 00:00
陳鑒已被羈押禁見。(記者沈昱嘉／攝影)

余天人生坎坷：愛女癌逝 女婿涉詐 弟遭槍決

2024-05-04 02:26
詐騙集團利用老人家的孤獨感、好說話等各種洗腦手法，被害人的女兒表示，詐騙集團洗腦她的父親，「你也應該讓你女兒不要這麼辛苦賺錢」，專挑老人家弱點。示意圖，圖中人物與新聞無關。(本報資料照片)

詐騙LINE股票群組手法駭人 她泣訴76歲父親如何被騙走一間房子

2024-05-09 20:00

超人氣

更多 >
郵輪公司前員工告訴你 老練郵輪玩家不會犯6種錯誤

郵輪公司前員工告訴你 老練郵輪玩家不會犯6種錯誤
110歲日裔人瑞分享長壽秘訣 她每天吃這食物

110歲日裔人瑞分享長壽秘訣 她每天吃這食物
現身佛州海湖莊園晚宴 馮德倫一句話問倒川普

現身佛州海湖莊園晚宴 馮德倫一句話問倒川普
Jennie砸370萬住首爾富人區 全數現金支付超美內裝曝光

Jennie砸370萬住首爾富人區 全數現金支付超美內裝曝光
美國可見「極光」...太陽磁暴衝擊地球 20年來首發警報

美國可見「極光」...太陽磁暴衝擊地球 20年來首發警報