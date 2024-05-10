台網紅深夜鬧區大撒錢 千人搶錢推擠踩踏「如梨泰院事件」

IG網紅「Mr.R」昨天深夜在信義區松壽路，發起拿噴鈔槍射出千元鈔的「撒錢活動」，現場吸引上千人聚集搶錢。圖／取自爆料網臉書粉專

台灣網紅「Mr.R」昨(10)天深夜在信義區松壽路，發起拿噴鈔槍射出千元鈔的「撒錢活動」，現場吸引上千人聚集搶錢，人潮湧動，一不小心就可能發生韓國梨泰院 踩踏事件，轄區信義警分局獲報到場，立即依據警察職權行使法及行政執行法規定，要求活動停止，並疏導人群及維持交通秩序。

根據現場人士描述，現場擁擠不堪，有真鈔也有人撿到玩具鈔，警車到場也一度被人群包圍，信義區商圈一帶平常就有許多人聚集，舉辦撒錢活動可能造成推擠踩踏後果，警方已蒐集相關事證，朝向刑法公共危險及社會秩序法妨害安寧犯行偵辦。

警方呼籲，在欠缺事前規劃及做好安全措施的情況下，號召類似行為，將造成人群推擠、踩踏，引發嚴重傷亡後果，發起人除涉及犯罪行為必須負擔刑事責任外，同時對於參與活動或現場民眾造成的損害，也必須擔負民事損害賠償責任。

三張犁派出所於昨天深夜11時許獲報，微風南山一帶有人潮聚集，發現是網紅在社群軟體號召人群聚集，警方到場後，考量民眾推擠，有發生可能踩踏情形，為避免造成危害及維持現場秩序，立即依據警察職權行使法及行政執行法規定，要求活動停止，並疏導人群及維持交通秩序。