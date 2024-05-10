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台灣是詐騙天堂熱議 律師曝長輩遭詐3大手法、10啟示

記者楊德宜／台北即時報導
一名投資型詐騙被害人的家屬隔海怒批「台灣就是一個詐騙天堂」，引起熱議。示意圖。(記者曾學仁／攝影)
一名投資型詐騙被害人的家屬隔海怒批「台灣就是一個詐騙天堂」，引起熱議。示意圖。(記者曾學仁／攝影)

一名旅居英國的李姓女網友上網求援，指76歲父親加入假投資真詐騙的Line股票群組，被騙走台幣3000萬元房子，批「台灣就是一個詐騙天堂」，引起熱議。律師呂秋遠分析感情詐騙和投資詐騙是怎麼博取被害人信任，他表示，多關心長輩，「別讓詐騙集團比我們對另一半或是爸媽還更熟」。

呂秋遠在臉書表示，台灣是不是詐騙天堂不好說，但是關於老人家的特殊狀況要多注意。

第一種情況是感情詐騙。呂秋遠表示，別以為只有涉世未深的年輕人才會被騙，情商與情傷都與年齡無關。「臨老入花叢，傷亡更慘重」。首先，會有神奇的、會講彆扭的中文但事業有成的外國工程師、將軍、戰地醫師、總裁等身分的人搭訕；接著就是一連串的聊天，甚至每天長達幾小時，「早安、午安、晚安不間斷，寶貝、愛你、老婆也一直叫」。

呂秋遠表示，有些不懂英文的老人家，為了愛去學習使用翻譯軟體跟對方對話。經過一段時間後，可能是幾天、幾周，對方就會突然發生工作上的意外，例如將軍要來台灣，飛機沒錢買油料、戰地醫生被俘虜，需要贖金、工程師在地中海的油井爆炸，需要維修費、總裁突然被背叛，需要大筆資金周轉。

當陷入情網之後，對方會給台灣或是越南、柬埔寨的匯款帳號，呂秋遠表示，還會交代不能跟任何人說，因為這是秘密任務，有時候竟然還能請到台灣的年輕人相約取款，誆稱幫忙匯款。

如果被害人沒錢，呂秋遠表示，「他會幫我們找到某位代書或金主，讓我們去借款，但是要房屋抵押」。還要求不能跟別人講，連辦理印鑑證明的戶政人員、辦理抵押權的地政人員，幫忙匯款的銀行人員，都不能說。等到抵押手續辦好以後，匯款出去，還是等不到對方來台灣，當再也匯不出任何錢之後，對方就突然消失。抵押當然有效，無法還錢，那就拍賣吧！

第二種情況，當然是為了錢。呂秋遠表示，會有自稱是公司內部高階主管的人，突然向長輩推薦，有私下管道可以用便宜的價錢買到台積電等電子業股票。這位主管會給長輩偽造的公司名片，電話也是假的，怎麼打都是到詐騙集團的總部裡。主管承諾，一旦賺到錢，會幫忙賣掉大賺一筆。

呂秋遠表示，因為時間很緊迫，金額也龐大，「所以他會請長輩直接跟代書跟金主聯繫，把房子設定抵押權，他們會借錢給長輩」。接著，當長輩借到錢，把錢交給主管，主管就再也聯繫不到，無法還錢，房子就會被拍賣。

最後一種，也是為了錢。呂秋遠表示，一開始，會有人私訊長輩，「兒女賺錢好辛苦，想要把退休金做最大效益投資嗎」、「房子是死的、資金是活的，拿來投資股市，現在最好」，長輩基於想要多賺點錢，就會跟著指示，加入股票投資群組，裡面好不熱鬧。會有非常厲害的股海明燈老師，免費幫大家提供買股資訊。會有不同的同學說自己跟了老師，在很短時間賺了多少錢。

呂秋遠表示，大家都賺這麼多錢，心裡當然躍躍欲試。老師會特別關照長輩，讓他們加入一對一服務，會有專員指引長輩購買特定股票，但是要匯款到特定帳號，還會請長輩不要告訴別人。一開始，都會賺錢，接著就會請長輩拿房子去貸款，還是一樣會安排特定代書或金主設定抵押權，最後又是崩盤，所有金錢血本無歸，房子也被金主拍賣。

這麼多案例，給了我們什麼啟示？呂秋遠列出10點：

1、長輩被騙，有些是寂寞。所以，多關心長輩，或者是自己的配偶，別讓詐騙集團比我們對另一半或是爸媽還更熟。

2、長輩被騙，有些是為了證明自己還能賺錢、還有用。所以，要讓自己爸媽知道，我們不會跟他們要錢，他們只要平安，一切就是福氣，既然都退休了，就別老是想要賺錢了。

3、要給爸媽一個觀念：這麼好的賺錢機會，他們自己賺就好，人家沒有必要給你。你跟他們非親非故，人家為什麼要讓你賺錢？所以如果老師說可以賺一筆，肯定是賺你一筆，不是讓你賺一筆。

4、群組裡的同學，絕大部分都是撒哭拉（Sakura），也就是詐騙集團的同夥。他們說賺錢，都是假的！遇到這種群組，趕快逃跑退出就好。

5、如果有人叫你借錢不要說、給錢不要講，是詐騙的可能性就會很高，因為他們就是不想讓你跟外界接觸。人在想要賺錢的時候，就會智商下降，所以他們只是想要阻撓長輩跟外界的接觸而已。

6、關於大額提款或轉帳，銀行都會有「關懷問候」，自己不說實話，或是明明銀行行員都警告了，還是執迷不悟往前衝，這真的很麻煩。但是，這可以在銀行或是地政事務所註記，只要設定抵押或是大額提款轉帳，要通知家屬，請記得去做。

7、幫助長輩的手機裝設來電過濾，只要是不明來電、詐騙來電，一律封鎖。如果是市話，設定常用的家人號碼，提醒除了家人以外，不要主動接聽。

8、代書或金主雖然是詐騙集團幫忙找的，但是不容易被當作共犯，他們往往會說，自己也拿錢出來借款，什麼用途他們也不知道，所以最後房子還是會被拍賣。因此，去地政事務所設定通知，是最好的方法。

9、長輩有失智的前兆，提早做監護宣告或是輔助宣告，至少可以讓長輩要做任何法律行為時，都要經過輔佐人或監護人同意。

10、每個國家都有好人與壞人，之前的中介法原本就是要規範網路平台。現在政府提出防詐修正案，等立法院修正通過，別再說台灣是詐騙天堂了。

呂秋遠表示，貪婪會讓人智商下降，想賺錢是正常的，務必記得，「擋你匯款付錢的人，不一定是壞人，想讓你賺錢的人，先想想他為何要這麼幫你，為何不自己賺」。

詐騙集團 投資 拍賣

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