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AI換臉賣色情片 網紅小玉判刑5年定讞

記者林孟潔／台北10日電

網紅「小玉」朱玉宸利用換臉技術，合成高雄市議員黃捷、前立委高嘉瑜與藝人雞排妹等名人的臉製作色情影片，上網兜售牟取暴利，最高法院昨依違反個人資料保護法等119罪，判處朱應執行五年徒刑，確定須入監；另有一年八月得易科罰金之刑定讞，並通知檢方啟動防逃機制。

朱玉宸的助理莊炘睿同為被告，一審判刑三年八月，得易科罰金，二審加重改判四年六月得易科罰金之刑，最高法院駁回上訴定讞。

朱玉宸、莊炘睿於2020年至2021年間，濫用Deepfake技術，移花接木合成119名公眾人物的臉到日系AV女優色情猥褻影片，另建立「台灣網紅挖面」的推特頁面，供人購買、註冊會員瀏覽影片，共賺取1338萬餘元台幣不法所得。

一審認為朱玉宸破壞善良風俗，嚴重影響被害人身心名譽，但考量兩人始終坦承犯行，試圖與被害人和解賠償損害，依違反個資法等判刑五年六月。

檢方認為量刑過輕上訴，五名被害人強調，朱造成傷害是一輩子，至今毫無任何賠償，請求法院從重量刑。最後二審改依違反個資法等83罪判應執行五年徒刑；另有36罪判應執行一年八月徒刑。

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