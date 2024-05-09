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機上旅客互毆 長榮空服員還原現場：謝謝上天讓我們平安落地

記者楊德宜／台北即時報導
長榮航空5月7日當天BR08航班上爆發一起機上衝突，3名空服員勇敢制止。(讀者提供)
長榮航空5月7日當天BR08航班上爆發一起機上衝突，3名空服員勇敢制止。(讀者提供)

長榮航空日前一架航班發生機上衝突，兩名旅客大打出手，機上空服員奮力阻擋險遭挨拳。「記者爆料網」網站今(10)天凌晨PO出疑似在場空服員的社群文章，指當時以為旅客在毆打空服員，於是衝上前阻止，她現在還在心理的不適還在調適當中，感謝大眾的關心。

長榮航空5月7日BR08航班機上衝突事件，2名旅客大打出手，3名空服員見狀制止，場面混亂。其中1名空服員勇敢擋在兩名發生衝突的旅客之間，將2人隔開，還差點挨拳。

疑似當時協助處理這起衝突事件的空服員，在社群平台發文，「經過一夜的沉澱，非常感謝大家的關心」，她當時在收餐，聽到動靜時抬頭一看，以為有旅客在毆打學姊，「我沒有多想，直接跑過去架住乘客，並大喊Help me」。

內容指出，因為當時很混亂，她沒有感受到被撞擊，不過，「目前被撞到的脖子到背那條筋很痛，還有心理上有些不適，還在調適當中」。真的謝謝大家的關心，也謝謝當時幫忙挺身而出的其他旅客，「更謝謝上天讓我們平安落地，最後希望航空業的同仁們都能趟趟平安順利」。

長榮航空表示，5月7日BR08台北-舊金山航班於起飛後3小時，一名外籍旅客因鄰座旅客咳嗽感到不適，自行更換至其他座位，但該座位並非空位而遭到另名外籍旅客制止，雙方於溝通中爆發口角並演變為扭打事件。為避免紛爭事件擴大，當班空服員立即按照作業程序積極介入安撫旅客，在鄰近座位旅客的協助下讓事件得到控制，並調整雙方座位至不同區域，以避免衝突再發生。

對於這起衝突事件，長榮航空表示，一貫採取零容忍的政策，機長於事發後立即通報舊金山航警，在確保沒有安全疑慮後持續飛往舊金山，航機已平安抵達並由警方將涉及衝突的旅客帶走做後續調查。公司肯定組員對此事件的因應與表現，也持續關心當班組員的身心狀況，後續將給予適當獎勵。

長榮航空5月7日當天BR08航班上爆發一起機上衝突，疑似在場空服員吐露心情，也感...
長榮航空5月7日當天BR08航班上爆發一起機上衝突，疑似在場空服員吐露心情，也感謝大眾的關心。(取自「記者爆料網」)

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