台名廚「詹姆士」也受害 進口蘇丹紅辣椒粉犯罪手法曝光

龍海同記食品公司負責人李彥廷涉嫌進口「蘇丹紅辣椒粉」，今被雄檢起訴。(本報系資料照)

台灣高雄龍海同記負責人李彥廷被控進口含蘇丹紅的辣椒粉，賺取近4000萬元(台幣，下同，約123萬美元)暴利，雄檢偵結後，今起訴李彥廷及公司幹部、親友等6人，人居中國的胞兄則發布通緝 ，有40多年歷史的家族企業因此瓦解；李彥廷毒害下流，連名廚「詹姆士」都受害，砸1383萬元(約43萬美元)採購台製原料，結果卻遭李以中國製品混充。

檢調查出，李彥廷以親友名義設立津棧、廣元、佳廣、海順、初衣食伍、釜山、杰展國際等公司，這些公司行號均由李擔任實際負責人，另在中國則成立同名的龍海同記食品，尤其胞兄負責中國生產、銷售業務。

2020年起，李彥廷從中國進口的辣椒原料被驗出蘇丹紅三號色素，海關依規定退運後，李卻將同一批貨裝至不同貨櫃，再以津棧、廣元名義申報再次進口，並出售給下游廠商。

3年前，李彥廷出售給小磨坊的青辣粉，被驗出蘇丹紅色素退貨，李卻未將違規產品消火，反而請員工將該批辣椒粉出售給其他廠商。

除了辣椒粉還蘇丹紅外，李還以釜山公司名義向中國龍海同記公司進口「冬菜」，來台後再分裝將產地標記為台灣製，原料則虛偽標記為台灣產高麗菜，並上網銷售，獲利達711萬元。

李彥廷名下公司銷售的產品，打入多家食品大廠，名廚「詹姆士」自創的辣椒粉「詹粉」，原料也採購自李彥廷，李供稱他出貨的香麻辣粉是台灣工廠製造，結果卻直接從中國進口原料來台，再以「詹粉」外包裝出售，害消費者買到中國製辣粉。

檢調發現，李彥廷為規避邊境檢查，自去年2月起起，陸續以津棧、廣元等兩家未被抽驗過的公司進口含蘇丹紅辣椒粉，將該批貨先運至香港 再轉運至台灣，還故意更改製造廠。

這批貨物來台後，再由李彥廷、謝姓倉管挑選未摻有蘇丹色素的辣椒粉樣品送驗，取得合格檢驗報告取信下游廠商，若下游要自行送驗，李還會指示謝女至檢驗公司更換樣品，1年內共以此手法出售近10萬公斤產品。

雄檢粗估，李違法進口蘇丹紅產品部分，共賺取3994萬1412元不法利益，所幸雄檢已查封李名下約1億3480萬元資產，並在他前妻家中天花板搜出2000多萬元現金。

全案經雄檢主任檢察官莊玲如、檢察官李侑姿、黃嬿如、呂尚恩偵辦，今調查偵結，依違反食安法、詐欺 、洗錢防制法等罪嫌，起訴李彥廷、大姨子吳正言及前妻吳克敏等6人，至於久居中國的李彥廷胞兄，雄檢認定他也是共犯，依違反食安法發布通緝。

另其涉嫌進口蘇丹紅辣椒粉的津棧、廣元國際、佳廣、海順國際、初衣食伍素食食品、釜山國際等公司，也一併依食安法起訴，並建請法官對各公司科罰2億元，合計12億元。