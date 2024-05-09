我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不是到哪裡都買不起 加州還有9城鎮中價房只15萬元

紐約皇后區新騙局 假扮中東土豪敲詐路人

台名廚「詹姆士」也受害 進口蘇丹紅辣椒粉犯罪手法曝光

記者張議晨／高雄即時報導
龍海同記食品公司負責人李彥廷涉嫌進口「蘇丹紅辣椒粉」，今被雄檢起訴。(本報系資料照)
龍海同記食品公司負責人李彥廷涉嫌進口「蘇丹紅辣椒粉」，今被雄檢起訴。(本報系資料照)

台灣高雄龍海同記負責人李彥廷被控進口含蘇丹紅的辣椒粉，賺取近4000萬元(台幣，下同，約123萬美元)暴利，雄檢偵結後，今起訴李彥廷及公司幹部、親友等6人，人居中國的胞兄則發布通緝，有40多年歷史的家族企業因此瓦解；李彥廷毒害下流，連名廚「詹姆士」都受害，砸1383萬元(約43萬美元)採購台製原料，結果卻遭李以中國製品混充。

檢調查出，李彥廷以親友名義設立津棧、廣元、佳廣、海順、初衣食伍、釜山、杰展國際等公司，這些公司行號均由李擔任實際負責人，另在中國則成立同名的龍海同記食品，尤其胞兄負責中國生產、銷售業務。

2020年起，李彥廷從中國進口的辣椒原料被驗出蘇丹紅三號色素，海關依規定退運後，李卻將同一批貨裝至不同貨櫃，再以津棧、廣元名義申報再次進口，並出售給下游廠商。

3年前，李彥廷出售給小磨坊的青辣粉，被驗出蘇丹紅色素退貨，李卻未將違規產品消火，反而請員工將該批辣椒粉出售給其他廠商。

除了辣椒粉還蘇丹紅外，李還以釜山公司名義向中國龍海同記公司進口「冬菜」，來台後再分裝將產地標記為台灣製，原料則虛偽標記為台灣產高麗菜，並上網銷售，獲利達711萬元。

李彥廷名下公司銷售的產品，打入多家食品大廠，名廚「詹姆士」自創的辣椒粉「詹粉」，原料也採購自李彥廷，李供稱他出貨的香麻辣粉是台灣工廠製造，結果卻直接從中國進口原料來台，再以「詹粉」外包裝出售，害消費者買到中國製辣粉。

檢調發現，李彥廷為規避邊境檢查，自去年2月起起，陸續以津棧、廣元等兩家未被抽驗過的公司進口含蘇丹紅辣椒粉，將該批貨先運至香港再轉運至台灣，還故意更改製造廠。

這批貨物來台後，再由李彥廷、謝姓倉管挑選未摻有蘇丹色素的辣椒粉樣品送驗，取得合格檢驗報告取信下游廠商，若下游要自行送驗，李還會指示謝女至檢驗公司更換樣品，1年內共以此手法出售近10萬公斤產品。

雄檢粗估，李違法進口蘇丹紅產品部分，共賺取3994萬1412元不法利益，所幸雄檢已查封李名下約1億3480萬元資產，並在他前妻家中天花板搜出2000多萬元現金。

全案經雄檢主任檢察官莊玲如、檢察官李侑姿、黃嬿如、呂尚恩偵辦，今調查偵結，依違反食安法、詐欺、洗錢防制法等罪嫌，起訴李彥廷、大姨子吳正言及前妻吳克敏等6人，至於久居中國的李彥廷胞兄，雄檢認定他也是共犯，依違反食安法發布通緝。

另其涉嫌進口蘇丹紅辣椒粉的津棧、廣元國際、佳廣、海順國際、初衣食伍素食食品、釜山國際等公司，也一併依食安法起訴，並建請法官對各公司科罰2億元，合計12億元。

李彥廷鑽食安漏洞躲過邊境抽驗，近5年不法獲利近4000萬元，卻因違法行為，讓這間有40多年歷史的家族企業一夕瓦解。

雄檢調查時，在李彥廷前妻住處廚房天花板搜出2000萬元現金。(記者張議晨／翻攝)
雄檢調查時，在李彥廷前妻住處廚房天花板搜出2000萬元現金。(記者張議晨／翻攝)
雄檢調查時，在李彥廷前妻住處廚房天花板搜出2000萬元現金。(記者張議晨／翻攝)
雄檢調查時，在李彥廷前妻住處廚房天花板搜出2000萬元現金。(記者張議晨／翻攝)

通緝 香港 詐欺

上一則

龍應台基金會6/12講座：艾瑪‧思蓋vs.龍應台 被動不能帶來和平

延伸閱讀

星巴克全新「辣」味冰飲 買一贈一 驚喜還是驚嚇？

星巴克全新「辣」味冰飲 買一贈一 驚喜還是驚嚇？
黑胡椒粒研磨古月粉 也驗出蘇丹紅 630公斤賣到5縣市

黑胡椒粒研磨古月粉 也驗出蘇丹紅 630公斤賣到5縣市
X教授化身超邪惡莊園主人 「邪惡勿語」假期變夢魘

X教授化身超邪惡莊園主人 「邪惡勿語」假期變夢魘
鼠輩橫行 紐約發起「垃圾革命」救市容 居民驚有效

鼠輩橫行 紐約發起「垃圾革命」救市容 居民驚有效

熱門新聞

有網友在TikTok分享，好市多嘉義店大批人潮，湧向棧板擠得水洩不通，原本堆滿的ARIEL洗衣精貨架一放到地上，瞬間被蜂擁而上的民眾搶購一空，狂搬景象讓網友驚呼「太瘋狂！」。(記者魯永明／翻攝TikTok畫面)

這款洗衣精一落地瘋搶秒殺 好市多嘉義店允改限購

2024-05-03 22:58
已故的余天二女兒余苑綺（右二）丈夫陳鑒（右一）因涉嫌為詐團車手頭遭羈押禁見。（記者林伯東／攝影）

女婿涉詐被逮 余天失蹤孫子孫女找到了 新北社會局曝最新狀況

2024-05-03 05:01
大業實中去年轉型實驗創新學校，致力課程鬆綁，發展AI、雙語國際跨域課程。(大業實中提供)

台灣少子化 為何嘉義這所中學連2年招生爆滿超額

2024-04-30 21:25
貴婦奈奈。(本報資料照片)

貴婦奈奈公婆 名醫黃立雄夫妻涉詐逃加拿大 遭驅逐將返台

2024-05-02 08:38
台中市消防局在今天凌晨獲報，一名男子在汽車旅館身體不適，救護車到場時，男子已無生命跡象，醫院宣告到院前死亡。圖／本報資料照

台中已婚大叔豪華汽車旅館丟命 同房輕熟女急求助消防局

2024-05-01 15:20
傳國民黨辦晚宴邀俄羅斯外交官，引發歐美駐台代表抵制。國民黨主席朱立倫表示，最近的活動是有一些歐盟國家表達對俄羅斯的意見，國民黨都尊重。(中央社)

國民黨晚宴邀俄遭歐美代表抵制 朱立倫：會妥適處理

2024-05-05 16:30

超人氣

更多 >
華航5月底前開票8折 9月洛杉磯往返台北770元最便宜

華航5月底前開票8折 9月洛杉磯往返台北770元最便宜
南加母親帶孩子溪邊野餐 4歲姊、2歲弟全淹死

南加母親帶孩子溪邊野餐 4歲姊、2歲弟全淹死
旅客登船後 皇家加勒比郵輪公司宣布行程取消

旅客登船後 皇家加勒比郵輪公司宣布行程取消
怕被下毒？正在吃藥？習近平訪法自帶黑杯引猜測

怕被下毒？正在吃藥？習近平訪法自帶黑杯引猜測
「富士康案一場騙局」拜登宣布在威州同地蓋33億數據中心

「富士康案一場騙局」拜登宣布在威州同地蓋33億數據中心