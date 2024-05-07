師鐸獎女師遇劫慘死 兇手5度判死 更四審躲過死刑

高雄男子劉志明七年前涉持鐵鎚擊殺素昧平生的退休女教師，並劫財、性侵得逞，五度判死，最終更四審逃過死刑。(本報記者翻攝)

男子劉志明10年前隨機強盜、性侵殺害曾獲師鐸獎的退休 女教師，法院一審至更三審都判劉死刑，全案走了近10年，今更四審宣判，劉被依強盜殺人罪改判無期徒刑，褫奪公權終身。

2014年12月3日，劉志明因和女友提分手，當天騎機車帶著鐵槌要去找女友，經過高雄左營哈囉市場，見到退休女教師開車門，打算搶走車輛代步，卻以鐵鎚重擊女教師頭部，自己坐入駕駛座，再將女教師拖入後座。

劉男原想發動車輛，卻因暗鎖發不動，憤怒拿鐵槌猛擊女教師，並涉嫌指侵，還將女教師乳頭咬掉吐在車內地毯，劫走錢包裡的2000元(台幣，下同，約60美元)後揚長而去，案發8小時後警方才發現女教師陳屍車內。

一審劉志明被依強盜殺人、強制性交等罪判處死刑，其中強制性交部分判10年因檢方、劉志明未上訴確定，劉發監執行，強盜殺人部分則歷經多次更審，歷審法官都認為劉志明手段殘忍，五度判處死刑，褫奪公權終身。

2022年最高法院審理後，合議庭認為劉涉嫌搶走女教師2000元部分仍未善盡調查，判死理由欠缺完備，有再調查釐清必要，發回高雄高分院更審。

本案更四審開庭時，女教師的丈夫張介能在律師陪同下均到庭，劉志明辯護人則為知名律師黃致豪領軍，張在開庭時多次表達判死願望，喊話法官「為什麼台灣司法對加害人這麼優厚」、「懇求法官考量被害人心情」。

最終合議庭再將劉志明送量刑前調查鑑定，歷經近一年等候，今上午迎來更四審宣判，劉視訊出庭，強盜殺人部分，合議庭最終判劉無期徒刑，褫奪公權終身。

民事部分，女教師家屬求償1664萬餘元，高雄地院審理時，劉志明同意家屬請求，一審法院依據家屬請求金額全數照准確定。