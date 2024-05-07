男酒駕開特斯拉兜風 撞路樹害死同事拿支票和解

邱姓男子酒後駕駛特斯拉載同事，卻撞路樹，導致1名同事身亡，3人受傷。(記者蕭雅娟／翻攝)

台灣邱姓男子去年酒後，因同事鬧著沒搭過特斯拉 ，涉酒駕載3名同事，行經台北市內湖區瑞光路，失控衝上對向人行道，撞倒路樹，造成右前座37歲陳男失去呼吸心跳，送醫昏迷多日死亡。邱男遭依過失致死罪嫌起訴，日前開庭拿出400萬(約123萬美元)支票 與家屬談和解。士林地方法院今(7)宣判，依過失致死罪判處8月徒刑。可上訴。

全案起源於，邱男去年2月間和公司同事一起喝酒，因同事說沒搭過特斯拉，邱男竟酒駕搭載3名同事，37歲陳男坐在右前座，後座則是21歲吳男及32歲陳女，沒想到，特斯拉剛開出公司，就在瑞光路時，失控衝上對向人行道，撞倒路樹；3人輕傷，陳男則是胸部重創、一度失去呼吸心跳，送醫搶救後恢復生命跡象，昏迷指數3，住院多日不治。

警方獲報到場，邱男的酒測值達每公升0.19毫克，酒駕肇事，警詢後依公共危險罪嫌送辦。檢方則認定，邱男上路後駕駛過程還算平穩，採信為閃車而失控說詞，至於酒精濃度，則尚未達到不能安全駕駛程度，沒有論酒駕致死，依過失致死罪嫌起訴。士林地院日前開庭，邱男因肇事導致同事身亡，他有誠意和家屬和解，願支付5百萬元，並交付4百萬元的支票，請求能解除限制出境管制。

(※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康)