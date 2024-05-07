我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙

美34歲駐韓上士不明原因赴俄 因偷竊在海參崴被逮

男酒駕開特斯拉兜風 撞路樹害死同事拿支票和解

記者蕭雅娟／台北即時報導
邱姓男子酒後駕駛特斯拉載同事，卻撞路樹，導致1名同事身亡，3人受傷。(記者蕭雅娟／翻攝)
邱姓男子酒後駕駛特斯拉載同事，卻撞路樹，導致1名同事身亡，3人受傷。(記者蕭雅娟／翻攝)

台灣邱姓男子去年酒後，因同事鬧著沒搭過特斯拉，涉酒駕載3名同事，行經台北市內湖區瑞光路，失控衝上對向人行道，撞倒路樹，造成右前座37歲陳男失去呼吸心跳，送醫昏迷多日死亡。邱男遭依過失致死罪嫌起訴，日前開庭拿出400萬(約123萬美元)支票與家屬談和解。士林地方法院今(7)宣判，依過失致死罪判處8月徒刑。可上訴。

全案起源於，邱男去年2月間和公司同事一起喝酒，因同事說沒搭過特斯拉，邱男竟酒駕搭載3名同事，37歲陳男坐在右前座，後座則是21歲吳男及32歲陳女，沒想到，特斯拉剛開出公司，就在瑞光路時，失控衝上對向人行道，撞倒路樹；3人輕傷，陳男則是胸部重創、一度失去呼吸心跳，送醫搶救後恢復生命跡象，昏迷指數3，住院多日不治。

警方獲報到場，邱男的酒測值達每公升0.19毫克，酒駕肇事，警詢後依公共危險罪嫌送辦。檢方則認定，邱男上路後駕駛過程還算平穩，採信為閃車而失控說詞，至於酒精濃度，則尚未達到不能安全駕駛程度，沒有論酒駕致死，依過失致死罪嫌起訴。士林地院日前開庭，邱男因肇事導致同事身亡，他有誠意和家屬和解，願支付5百萬元，並交付4百萬元的支票，請求能解除限制出境管制。

(※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康)

特斯拉 支票

上一則

叫Rebecca都很兇？ 美國人在台灣教書10年：2名字個性差

延伸閱讀

波克夏擁1890億元現金 馬斯克建議巴菲特：用在我身上

波克夏擁1890億元現金 馬斯克建議巴菲特：用在我身上
特斯拉佛利蒙工廠 遭空氣管理局指控排放千噸汙染物

特斯拉佛利蒙工廠 遭空氣管理局指控排放千噸汙染物
傳獲准在南韓開賣碳權 特斯拉將有新收入

傳獲准在南韓開賣碳權 特斯拉將有新收入
特斯拉江西連環撞車內2人傷 對照華為火燒車引議

特斯拉江西連環撞車內2人傷 對照華為火燒車引議

熱門新聞

有網友在TikTok分享，好市多嘉義店大批人潮，湧向棧板擠得水洩不通，原本堆滿的ARIEL洗衣精貨架一放到地上，瞬間被蜂擁而上的民眾搶購一空，狂搬景象讓網友驚呼「太瘋狂！」。(記者魯永明／翻攝TikTok畫面)

這款洗衣精一落地瘋搶秒殺 好市多嘉義店允改限購

2024-05-03 22:58
已故的余天二女兒余苑綺（右二）丈夫陳鑒（右一）因涉嫌為詐團車手頭遭羈押禁見。（記者林伯東／攝影）

女婿涉詐被逮 余天失蹤孫子孫女找到了 新北社會局曝最新狀況

2024-05-03 05:01
大業實中去年轉型實驗創新學校，致力課程鬆綁，發展AI、雙語國際跨域課程。(大業實中提供)

台灣少子化 為何嘉義這所中學連2年招生爆滿超額

2024-04-30 21:25
高鐵前董事長殷琪（圖）。(聯合報系資料照片)

殷琪涉運毒？加州網購大麻藥品寄回台給寵物狗 驗尿自清獲不起訴

2024-04-29 21:47
貴婦奈奈。(本報資料照片)

貴婦奈奈公婆 名醫黃立雄夫妻涉詐逃加拿大 遭驅逐將返台

2024-05-02 08:38
台中市消防局在今天凌晨獲報，一名男子在汽車旅館身體不適，救護車到場時，男子已無生命跡象，醫院宣告到院前死亡。圖／本報資料照

台中已婚大叔豪華汽車旅館丟命 同房輕熟女急求助消防局

2024-05-01 15:20

超人氣

更多 >
華男持2本護照入美 小黑屋盤問10小時 最終只許停留7天

華男持2本護照入美 小黑屋盤問10小時 最終只許停留7天
售價高「受夠了」常客也不上門 知名連鎖店慘

售價高「受夠了」常客也不上門 知名連鎖店慘
不能或不愛喝牛奶？這是非牛奶的最健康選擇

不能或不愛喝牛奶？這是非牛奶的最健康選擇
物價漲太高 消費者拒購抗議 零售商讓步紛降價

物價漲太高 消費者拒購抗議 零售商讓步紛降價
哥倫比亞大學宣布取消全校畢業典禮

哥倫比亞大學宣布取消全校畢業典禮