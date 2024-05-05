台網紅「貴婦奈奈」夫婦遭通緝 多倫多辦事處：盼能順利遣返

台灣前網紅「貴婦奈奈」。(本報資料照片)

台灣通緝 犯黃立雄夫婦3日已返台，前網紅「貴婦奈奈」（本名蘇陳瑞）與黃博健同遭通緝，台灣駐多倫多辦事處長陳錦玲表示，會隨時和加拿大 相關單位保持聯繫，確保密切合作，盼能順利遣返 。

陳錦玲向中央社指出，貴婦奈奈公婆就地遣返回台案件，「我們很感謝加拿大執法單位與我們保持密切合作，所以一切都很順利；接下來也會密切保持合作」。

蘇陳端與先生黃博健設立「杏立博全」診所，販售醫美相關產品，黃博健的名醫父親黃立雄掛名院長。2018年診所惡性倒閉，3人被控吸金約10億元台幣（約3071.3萬美元）後，潛逃出境。同年1月5日一行人自美國入境加拿大邊境伊利堡（Fort Erie），被加國邊境服務局（CBSA）攔下後，他們提出難民申請，之後長期滯留安大略省漢密爾頓（Hamilton）。

台灣前網紅「貴婦奈奈」及男友合開醫美診所，男友父親名醫黃立雄掛名院長，診所在2018年惡性倒閉，三人涉嫌詐欺，捲款潛逃到加拿大遭通緝。5月3日，黃立雄及妻子黃林麗真返回台灣桃園機場時被拘捕。（中通社）

台灣法務部調查局表示，黃立雄及妻子黃林麗真因為未獲批准繼續居留加拿大，日前主動聯繫調查人員，聲稱在加拿大遭到黑道追債、恐嚇，願返台說明案情。2日黃立雄夫婦自加拿大多倫多機場搭乘長榮航空班機回國，3日清晨抵台後，即被調查局人員上銬戒護，由台北市調查處接押，黃立雄以50萬交保，限制住居。

接下來貴婦奈奈和黃博健會不會同樣遣返回台？陳錦玲向中央社表示，「他們是我們的重要通緝犯，辦事處一直與加拿大相關單位保持密切聯繫。目前貴婦奈奈和黃博健現在都還在加拿大，他們會按照法律規定的一定流程。」

由於台加雙方沒有司法互助協議，因此貴婦奈奈等人未來何去何從，涉及加方如何處理其居留申請案。

陳錦玲強調，我們很尊重加方內部流程，這是加拿大政府主權，相關進展加方基本上不會對外透露，也不會對外國政府透露，但「我們一直都在關心他們在這裡的情況，所以才有辦法『及時順利』把他們送回去」。

陳錦玲表示，「我們一直和加方保持聯繫，就是要讓他們知道，他是我們的通緝犯，我們很關切；這個訊息很重要。希望他們有進一步消息就可以通知我們。」