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5億高中生案 「配偶」嗆法官好笑 稱婚姻不需外人解讀

記者曾健祐／台中4日電
夏男開完庭被大批民眾包圍，一路被人嗆聲。(記者黃仲裕／攝影)
夏男開完庭被大批民眾包圍，一路被人嗆聲。(記者黃仲裕／攝影)

台中5億賴姓高中生案昨天辯論終結，審判長為釐清夏姓男子有無結婚真意，再次詢問夏為何想和賴男同性結婚？夏男態度也很不耐煩，強調同性婚本來就是少數，不能很公開，他和賴男怕家人反對才自己作主，若遭判有罪是「迫於輿論的判決」，全案6月28日上午宣判。

今天賴男墜樓過世一周年，遺體迄今仍然冰存，而被檢方指控謀財的夏男依舊不認罪，審判長訊問夏男，明明已經替賴家完成不動產相關事宜，為何還要幫賴男管理財務？詎料夏男竟回法官說「妳講這個很好笑」，他們家是地政、土地開發業，「本就會去拜訪拓展客戶，建立財務觀念」。

審判長林依蓉問夏男與賴男有何感情基礎？夏男說每個人對婚姻主觀感受不同，自己有理說不清，也不需外人偏見解讀，更說兩人都是同意結婚，到底侵害國家什麼法益？還說「正義不應建立在別人的不正義上。」

審判長另針對夏男與賴男互動、結婚過程訊問，夏男態度轉趨不耐煩說，「妳的問題跟檢察官的問題一模一樣」，更質疑檢察官迫於輿論壓力起訴，外界對他有偏見，難道這樣就判他有罪？

夏還說，因為賴男已經死亡，他不想去揣測對方的心思，他也不太能用文字把彼此的感受用文字表達出來。

審判長問，當時為何會想跟賴男結婚？夏說，他預期賴會同意，認為賴也有這樣的想法，自己沒有明說，且當時賴剛喪父，想說兩人就自己拿主意去同婚登記。

檢方指出，賴男無同性戀傾向，還有心儀女生，顯然是異性戀，認為夏男利用賴男涉世未深，又剛受贈龐大遺產，所以用登記同婚可解除原生家庭壓力來欺騙，且登記當天賴男毫無喜悅之情。

檢方說，種種跡象可證明是假結婚，夏男犯後飾詞狡辯且無悔意，請法院量處適當之刑。

庭訊歷時兩個小時結束，夏男步出法庭被10多位抗議民眾包圍，大聲對他吼叫「你今天怎麼這麼敢講啊」、「你還執迷不悟啊」，「你的行為讓你的祖先為你蒙羞」，夏快步離去沒有回應，僅回頭看了抗議民眾幾眼就搭上計程車離去。

夏男開完庭被大批民眾包圍，一路被人嗆聲。(記者曾健祐／攝影)
夏男開完庭被大批民眾包圍，一路被人嗆聲。(記者曾健祐／攝影)

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