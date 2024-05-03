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偷拍3800女裙底賣千萬台幣 攝狼起訴

記者張議晨／高雄3日電
檢警清查資料夾，估廖男7年來偷拍超過3792名女性，年齡從未成年少女到熟女都有。(記者張議晨／翻攝)
檢警清查資料夾，估廖男7年來偷拍超過3792名女性，年齡從未成年少女到熟女都有。(記者張議晨／翻攝)

綽號「老馬子」的廖姓男子，7年來靠偷拍台灣近3800多名女性，獲利超過1000萬(台幣，下同，約30.5萬美元)，還讓無業的廖男成功購入新屋，被害人從少女到熟女都有，高雄地檢署查出，廖男群組有300多名會員，形同色情論壇「創意私房」翻版，檢察官昨依妨害秘密、兒少性剝削條例起訴廖男，並查扣廖男不動產、上百萬存款、股票向法院聲請沒收。

家住北部的廖男無前科，2017年他購入GoPro，將鏡頭藏匿於改裝後的背包內，在雙北捷運站、百貨公司、高中等地，隨機尋找高中生或上班族下手，偷拍女方裙底風光。

廖男依據拍攝日期、身分、地點以分類資料夾儲存，照片經後製分類後，打上廖男專屬浮水印，每片200至500元價格出售。廖男這幾年靠著偷拍賺進逾千萬，還在桃園購入800多萬元的新屋置產，成功晉升有房一族。

去年2月廖男轉往Telegram經營頻道，買方先儲值2000元成為會員才可開始「看片」，會員分三等級，一般會員為露臉目錄不含裙底圖，升級至VIP會員及尊貴VIP會員，目錄含裙底圖，且均有制服學生系列購買權限。

檢方調查發現，每部影片還會附帶「正面照」，憑外表、氣質哄抬價格，直到群組有會員發現許多影像為少女，「良心」過意不去向警方檢舉，讓這個存在六年的「私房」曝光。

高雄市刑大去年北上搜索拘提廖男，查扣電腦、手機兩支、GoPro攝影機、隨身硬碟四台等證物，檢方複訊後聲押獲准。

據調查，廖男珍藏資料夾多達數百個，群組會員多達300多人，根據影像內容，7年來超過3792名女性受害，年齡從少女到熟女都有，許多被害人穿高中制服上下學遭偷拍上傳，行徑惡劣。

至於持有偷拍影像的300多名會員，檢警將逐一通知購買人到案說明。

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