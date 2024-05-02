我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情後4年屋崙再現「金光黨」騙局 亞裔被騙10萬

洛縣華人殺姪案量刑：史德運連續2個終身監禁

貴婦奈奈男友父母 名醫黃立雄夫婦逃亡返台上銬

記者季相儒／ 桃園機場即時報導
黃立雄（左二）在聽完調查局台北市調查處人員說明相關程序後被上銬戒護。(記者季相儒／攝影)
黃立雄（左二）在聽完調查局台北市調查處人員說明相關程序後被上銬戒護。(記者季相儒／攝影)

網紅貴婦奈奈（本名蘇陳端）與男友黃博健2018年涉吸金逃亡加拿大，其男友父親、名醫黃立雄夫婦因投資醫美涉詐逃亡加國，四人都遭到通緝，而黃立雄與妻子黃林麗真在加拿大聲請政治庇護遭法院駁回並驅逐出境，兩人昨(2)天從多倫多搭機返台，於今(3)天凌晨5時15分時抵達桃園機場，由調查局人員上銬解送歸案。

蘇陳端與男友黃博健設立「杏立博全」診所，販售醫美相關產品，2018年突然倒閉，兩人遭提告吸金約10億元潛逃出境至加拿大多倫多，檢方隨即對蘇陳端、黃博健、黃立雄三人於2019年被列入外逃通緝犯名單。而黃立雄妻子黃林麗真則有多起詐欺案由士檢偵辦，部分案件未到案而遭通緝。

黃立雄及妻子黃林麗真昨天從加拿大多倫多機場搭乘長榮航空BR35航班，今天凌晨5時15分抵達桃園機場，黃立雄夫婦分別在聽完調查局台北市調查處人員說明相關程序後被上銬戒護，兩人面對媒體提問全程不發一語。

法務部調查局表示黃立雄及妻子黃林麗真因申請政治庇護遭駁回而未獲繼續居留，主動聯繫調查局人員，聲稱遭到黑道威脅，願意返台說明案情，上午抵台後由台北市調查處接押，黃立雄將解送台北地檢署，黃林麗真因另涉詐欺案遭士林地檢署通緝，將解送士檢。

黃立雄（中）及妻子黃林麗真昨天從加拿大多倫多機場搭乘長榮航空BR35航班，今天凌...
黃立雄（中）及妻子黃林麗真昨天從加拿大多倫多機場搭乘長榮航空BR35航班，今天凌晨5時15分抵台，黃立雄夫婦分別在聽完調查局台北市調查處人員說明相關程序後被上銬戒護，兩人面對媒體提問全程不發一語。(記者季相儒／攝影)
黃立雄及妻子黃林麗真（圖）昨天從加拿大多倫多機場搭乘長榮航空BR35航班，今天凌...
黃立雄及妻子黃林麗真（圖）昨天從加拿大多倫多機場搭乘長榮航空BR35航班，今天凌晨5時15分抵台，黃立雄夫婦分別在聽完調查局台北市調查處人員說明相關程序後被上銬戒護，兩人面對媒體提問全程不發一語。(記者季相儒／攝影)
名醫黃立雄（前排中間白髪者）與妻子黃林麗真（倒數第二排中間）在加拿大聲請政治庇護...
名醫黃立雄（前排中間白髪者）與妻子黃林麗真（倒數第二排中間）在加拿大聲請政治庇護遭法院駁回並驅逐出境，兩人昨天從多倫多搭機返台，於今天凌晨5時15分時抵達桃園機場，由調查局人員上銬解送歸案。(記者季相儒／攝影)
黃立雄及妻子黃林麗真（中）昨天從加拿大多倫多機場搭乘長榮航空BR35航班，今天凌...
黃立雄及妻子黃林麗真（中）昨天從加拿大多倫多機場搭乘長榮航空BR35航班，今天凌晨5時15分抵台，黃立雄夫婦分別在聽完調查局台北市調查處人員說明相關程序後被上銬戒護，兩人面對媒體提問全程不發一語。(記者季相儒／攝影)

通緝 加拿大 庇護

上一則

懶人包／北市三大案燒不停 柯文哲爭議一次看

下一則

台灣核二室外乾貯場卡關 原定2017年完工「遲未興建」

延伸閱讀

貴婦奈奈公公涉詐逃亡加拿大 返台被押解歸案

貴婦奈奈公公涉詐逃亡加拿大 返台被押解歸案
貴婦奈奈公婆 名醫黃立雄夫妻涉詐逃加拿大 遭驅逐將返台

貴婦奈奈公婆 名醫黃立雄夫妻涉詐逃加拿大 遭驅逐將返台
貴婦奈奈公公黃立雄涉詐逃亡加拿大 申請政庇被拒 上銬押解返台

貴婦奈奈公公黃立雄涉詐逃亡加拿大 申請政庇被拒 上銬押解返台
下午茶藏陷阱 名醫曝1點心配紅茶恐致癌、快速奪命

下午茶藏陷阱 名醫曝1點心配紅茶恐致癌、快速奪命

熱門新聞

大業實中去年轉型實驗創新學校，致力課程鬆綁，發展AI、雙語國際跨域課程。(大業實中提供)

台灣少子化 為何嘉義這所中學連2年招生爆滿超額

2024-04-30 21:25
高鐵前董事長殷琪（圖）。(聯合報系資料照片)

殷琪涉運毒？加州網購大麻藥品寄回台給寵物狗 驗尿自清獲不起訴

2024-04-29 21:47
嘉義市區出現少女跪在路口畫面，引來路過民眾側目。（圖／讀者提供）

台虎媽暴怒當街大喊「跪下」少女裸雙膝跪路口 警方回應了

2024-04-28 03:00
貴婦奈奈。(本報資料照片)

貴婦奈奈公婆 名醫黃立雄夫妻涉詐逃加拿大 遭驅逐將返台

2024-05-02 08:38
台中市消防局在今天凌晨獲報，一名男子在汽車旅館身體不適，救護車到場時，男子已無生命跡象，醫院宣告到院前死亡。圖／本報資料照

台中已婚大叔豪華汽車旅館丟命 同房輕熟女急求助消防局

2024-05-01 15:20
凌晨2點多連三震搖到頭暈，基隆人：全台很多人不敢睡了，很多人收到國家警報。圖／取自基隆人大事事

凌晨2點多連三震搖到頭暈 「全台很多人不敢睡了」

2024-04-26 18:17

超人氣

更多 >
Meta工程師年薪50萬 分享履歷和面試成功訣竅

Meta工程師年薪50萬 分享履歷和面試成功訣竅
新州男逼6歲兒高速跑步 面臨一級謀殺指控

新州男逼6歲兒高速跑步 面臨一級謀殺指控
柏金包身價只漲不跌 原來是有「無可奉告」的潛規則

柏金包身價只漲不跌 原來是有「無可奉告」的潛規則
郵輪旅行4個月 她靠什麼每月還有4萬元進帳？

郵輪旅行4個月 她靠什麼每月還有4萬元進帳？
死亡人數激增 廣東梅州高速公路塌方已48人罹難

死亡人數激增 廣東梅州高速公路塌方已48人罹難