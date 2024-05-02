貴婦奈奈公婆 名醫黃立雄夫妻涉詐逃加國 遭驅逐將返台

貴婦奈奈。(本報資料照片)

網紅「貴婦奈奈」蘇陳端與男友黃博健涉吸金逃亡加拿大 ，其男友父親、名醫黃立雄夫妻也因投資醫美涉詐逃亡加國，四人均被通緝 ；據了解，黃立雄與妻子黃林麗真在加國以遭黑道追殺為由，聲請政治庇護遭法院駁回、驅逐出境，兩人今天將被加拿大兩位移民 官押解登機，預計3日上午6時抵達桃園機場，由調查局解送歸案。

據了解，黃立雄與黃林麗真已被加國移民官上銬帶上飛機，明天清晨抵達桃園機場，調查局台北市調查處將派出八名調查官前往戒護押解，現場人別確認後，旋即分別解送北檢與士檢歸案。至於蘇陳端與黃博健還在加國打移民訴訟。

黃立雄2017年11月13日搭機飛往加拿大多倫多，他當時兼任台大醫院雲林分院婦產部主治醫師，台大也因他失聯未到診，予以停職。黃立雄若返台，除解送歸案，另法務部行政執行署士林分署也將針對他欠稅7130萬多元，積極追討。

據調查，蘇陳端與黃博健在台設立「杏立博全」診所，販售醫美相關產品，2018年突然倒閉，消費者提告兩人吸金捲款潛逃，金額約10億元台幣，被害人雖對三人提告詐欺，但貴婦奈奈與黃博健早在2017年11月30日就飛往美國舊金山。

檢方對蘇陳端、黃博健、黃立雄發布通緝，時效至2043年，並函文外交部註銷三人護照。黃林麗真則有多起詐欺案由士檢偵辦，部分案件未到案遭通緝。目前全案有五名被告，除貴婦奈奈等四人，還有診所李姓男員工。

調查局指出，黃立雄與黃林麗真向加拿大申請「政治庇護」，但加拿大認為兩人非政治因素，當地法院認定兩人違法居留，裁定駁回申請，遣返回台。