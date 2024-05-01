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遭女兒控性侵 男警曾被投訴性騷 議員批疑似吃案

記者洪子凱／台北1日電
台北市捷運警察隊一名員警日前遭女兒報案酒後試圖對其性侵，目前遭停職調查，議員林延鳳（圖）指出，該員警爭議眾多，2015年還被投訴性騷擾女警。(本報資料照片)
台北市捷運警察隊一名員警日前遭女兒報案酒後試圖對其性侵，目前遭停職調查，議員林延鳳（圖）指出，該員警爭議眾多，2015年還被投訴性騷擾女警。(本報資料照片)

台北市捷運警察隊一名員警日前遭女兒報案酒後試圖對其性侵，目前遭停職調查，議員林延鳳指出，該員警2015年還被投訴性騷擾女警，考評更多次被打差評，卻不受影響仍升官，質疑「誰在撐腰」？警察局長張榮興表示，當初雖有調查但不完整，已重啟調查，目前針對當事人先記過兩次，也會懲處當時的調查人員。

林延鳳說，經媒體揭露，該男遭女警投訴性騷擾，包含邀女警吃飯、傳訊息騷擾、要求排班常訓和女警排一起，傳言有力人士介入疑似「吃案」，最後不了了之，投訴女警被調離該單位。該男近年還被匿名檢舉，值日期間外出不當飲宴，如此有爭議的警員，職涯卻未大受影響，「究竟誰在撐腰」。

林延鳳說，該員警4月16日遭女兒報案對其性侵，25日深夜有新聞報導後，警察局才予以停職並對外宣稱不讓其退休，但北市警察局在這段期間卻未主動對外說明，撤主管職與停職也慢半拍；從該案發現有人事升遷公平性、性騷吃案等問題，更可能涉人謀不臧，警察局應提檢討報告，並由政風處調查。

張榮興回應，2015年發生性騷擾案件，當時有簽辦但沒有調查完整，會重啟調查，目前對當事人記過兩次，調查不周延相關幹部後續也會懲處。

張榮興說，至於考核過程是否有疏失？也會調查，若單純過程疏忽，會精進改善，若知情刻意會重懲。目前該男對家人涉案，但年代已久相關跡證不明確，已經請檢察官偵辦中。

性騷擾 退休 捷運

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