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小學校長偷拍少女如廁 收押撤職

記者張議晨、蔣永佑／綜合1日電
張姓校長已被法院羈押。(記者張議晨／攝影)
張姓校長已被法院羈押。(記者張議晨／攝影)

高雄市某國小校長被控偷拍未成年少女，檢警日前搜索校長家中、學校辦公室，查扣偷拍影像，依違反兒少性剝削條例聲押，教育局表示即刻解聘。；另外，北部某國立大學助理教授遭系上一名女大生指控，乘機在研究室內性侵得逞，新北地檢署昨傳喚該教授，訊後依涉嫌妨害性自主罪嫌命5萬元台幣交保。

高雄警方上月10日接獲報案，指該校長疑利用手機偷拍未成年少女如廁，報請檢察官指揮，同月26日至校長住處、學校辦公室搜索，並拘提校長到案。

檢警在查扣的手機內發現少女如廁影像，因校長案發後刪除檔案，疑有滅證情事，檢方複訊後依兒童及少年性剝削防制條例及無故攝錄未成年性影像罪嫌，向法院聲請羈押。法院審理時校長坦承偷拍，犯案地為校外，目前未發現學童受害，校內也未找到針孔。法官考量他面臨五年以上重罪，犯行對少年身心影響甚鉅，上月28日裁准羈押兩個月。

據了解，該名校長具教育博士學位，任教超過25年，2016年起遴選上校長，四年前調到目前學校任職，他偷拍被收押，震驚高雄教育圈。

北部某國立大學助理教授，在知名社群網站Dcard上被爆料，系上一名女大生為了準備小論文，向該名涉案教授尋求指導，事後卻遭男方時常在半夜以訊息騷擾，上月某日，女大生突接獲該助理教授來電，要求女方兩小時內趕到學校研究室，待女方到場討論課業完畢後，男方開始上下其手，最後在研究室內性侵得逞，還要求女大生刪除雙方對話紀錄。

女方事後在友人鼓勵下提告，該助理教授未否認當天與女大生有親密接觸，但認為雙方合意，表示當天女方對他頻頻示好。他離開地檢署時，再三強調「相信司法會還我清白」。

社群網站 教育局

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