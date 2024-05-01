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女大生控私密處開刀5男觀摩 院方：不可能發生

記者周宗禎／台南1日電
女大生控私密處開刀5男觀摩羞憤到快死掉。(圖／翻攝Dcard貼文)
女大生控私密處開刀5男觀摩羞憤到快死掉。(圖／翻攝Dcard貼文)

一名女大生在網路貼文表示，找台南某醫院婦產科主任任做陰唇手術，對方表示小手術沒問題；但手術過程卻有「5名疑似男實習醫師低頭盯著那邊看、羞憤到快死掉，主任還動手撥弄講解，因被綁住根本逃不掉」；貼文者還指原有問題手術沒解決、跟朋友泡溫泉換衣都不敢，內心承受極大壓力。院方表示，最近婦產科沒有實習醫師，貼文描述的狀況手術室不可能發生。

貼文指稱，因天生小陰唇過大，好不容易做足勇氣去做切除，當初因為真的很害怕還特地點名醫院主任手術。躺在手術床上被綁起來後，門一打開，大概五個25歲以下看起來還沒大學畢業的男實習醫生就站在前面，雖然是小手術但也是在私部的，沒商量就直接帶男實習醫生進來觀摩學習，低頭看大概好幾個男生盯著自己那邊看，真的羞憤到快死掉，主任還直接上手撥弄講解，人被綁住根本逃不掉」。

女生表示，修復期醫生也只給一條軟膏擦全程，期間傷口裂開連小護士都很緊張，主任也只是說擦那條舊軟膏就好，去查才知道那條軟膏只是抗菌的而已。現在過半年完全消腫，真的看一次哭一次，私處被剪的禿一塊缺一塊的，沒縫好的地方肉線還整個拉出來搭在外面，現在小號都會歪掉，肉塊還會整個掉出來，每次上完廁所都要塞回去，連跟朋友泡溫泉或換衣服都不敢。

遭指控的院方表示，經查訪，婦產科主任都是在病人麻醉以後才會進入手術室，且最近年並沒有「5位男性實習醫師」，手術室不可能有不相干的人在場觀看，有男性護理師，但護理師各有工作任務，不可能在那邊談論病人的狀況。因為當事人未與醫院聯絡，目前只能往前半年調閱病歷了解狀況。

女大生控私密處開刀5男觀摩羞憤到快死掉。(圖／翻攝Dcard貼文)
女大生控私密處開刀5男觀摩羞憤到快死掉。(圖／翻攝Dcard貼文)
女大生控私密處開刀5男觀摩羞憤到快死掉。(圖／翻攝Dcard貼文)
女大生控私密處開刀5男觀摩羞憤到快死掉。(圖／翻攝Dcard貼文)

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