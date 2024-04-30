女網友邀視訊愛愛 男子脫了才知遇詐騙

不法分子利用LINE內容指示，對男子進行電信交友詐騙。(記者黃宣翰／翻攝)

台南市25歲李姓男子透過交友軟體認識了暱稱「霈穎」女網友，雙方加Line閒聊後，昨晚11點多對方邀請李進行視訊愛愛，李竟信以為真的脫了衣服與對方視訊愛愛，事後女網友卻表示，她手上已側錄握有裸聊視訊的影像畫面，要求他須購買1萬元遊戲點數才能刪除。李依照指示到南門路超商 準備購買1萬元遊戲點數，超商店員關懷提問查覺有異，趕緊通報警員到場識破詐騙伎倆，保住李的積蓄。

市警二分局南門派出所警員李英誌、郭懿慧，昨晚間11點多接獲南門路一家超商店員報案，稱有一男子疑似遭到詐騙，急需警方到場協助，員警趕往超商見李姓男子神情緊張地在超商內徘徊，趨前詢問時，李語氣顫抖說，他在交友軟體認識一位暱稱「霈穎」的女網友，雙方在聊天過程中互有好感，霈穎女網友要求與她視訊裸聊愛愛，過程中連哄帶騙的要他脫掉衣服，結果遭到對方側錄，並要求支付遊戲點數才要刪除影片。

李英誌、郭懿慧聽完李男敘述後，耐心解釋說明此為常見交友詐騙手法，詐騙集團 常利用一般人喜歡帥哥、美女的心態，透過視訊裸聊，藉機擷取當事人不雅影片畫面，並抓住當事人擔心曝光的心理來進行詐騙。

警方說，當事人於視訊中所看到對方的畫面或照片，均有可能偽造出來的，當事人正處於急迫、擔心並害怕曝光丟臉的心理下，極易讓詐騙集團得逞。員警另於網路即時搜尋數則案例，讓李男釋疑並緩和擔心受害複雜心情外，更打消欲購買點數念頭。