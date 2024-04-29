我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／雷霆4連勝橫掃鵜鶘 睽違8年再闖第二輪

移民自寮國的抗癌患者中13億樂透 會分一半給朋友

藝人宥勝強制猥褻爆「新案情」 法院加開辯論庭

記者王聖藜／台北即時報導
宥勝涉強制猥褻案。（本報資料照）
宥勝涉強制猥褻案。（本報資料照）

藝人宥勝被控８年前跨坐、強吻女助理涉犯強制猥褻罪，台北地院原本辯論終結訂今年5月24日一審宣判，不過，告訴人又遞狀陳報新案情，台北地院合議庭認為，仍有再調查必要，30日上午加開辯論庭傳喚宥勝出庭。

法院日前安排社工、被害人出庭作證，不過，被害人的律師指控宥勝透過與被害人共同認識的友人傳訊息，可將交互詰問的有關資料預先提供給被害人作為參考，有教唆串證之虞。

宥勝一方辯解說，宥勝是向對方展現善意，並尋求和解的可能性，合議庭後來裁定宥勝以８萬元（台幣，約2460美元）交保。

事實上，宥勝被踢爆涉案後，曾以臉書表達歉意，但後來多次自清，聲稱與告訴人為合意關係；他今年１月９日出庭後，一度表示之前會保持沈默，是想要保護女生，還稱當事人其實沒有對他提告。

依檢方起訴，２０１６年底某日宥勝結束工作，提議送女助理返回對方新北市新店區的住處，女助理同意，於是駕駛宥勝的車子返家，２人抵達後，宥勝藉口要借廁所進入女助理的屋內。

不過，宥勝上完廁所後未立即離開，突然以面對面姿勢坐在女助理的大腿上，以手控制女助理的雙手，解開女助理的內衣，以舌舔耳，以手摸胸對女助理猥褻，女助理抵抗，宥勝才停手，檢方去年１１月將宥勝依強制猥褻罪起訴。

宥勝 臉書

上一則

殷琪涉運毒？加州網購大麻藥品寄回台給寵物狗 驗尿自清獲不起訴

下一則

柯規蔣不隨 大巨蛋鬆綁辦演唱會

延伸閱讀

涉性騷被訴 宥勝沉寂10個月想復出

涉性騷被訴 宥勝沉寂10個月想復出
被控奴役助理 科技公司前CEO反控敲詐勒索

被控奴役助理 科技公司前CEO反控敲詐勒索
黃子佼自殘出院第18天 還在買少女性愛片 遭罰120萬 緩起訴2年

黃子佼自殘出院第18天 還在買少女性愛片 遭罰120萬 緩起訴2年
台#MeToo風潮 炎亞綸和解 黃子佼、陳建州、NONO偵查中

台#MeToo風潮 炎亞綸和解 黃子佼、陳建州、NONO偵查中

熱門新聞

花蓮富凱飯店傾斜倒塌。記者王燕華／攝影

花蓮餘震不斷 統帥、富凱2大樓傾斜倒塌

2024-04-22 16:23
花蓮整夜搖不停，市區富凱大飯店傾斜，縣府急宣布停班停課。(記者王思慧／攝影) 王思慧

花蓮一夜83震 氣象署曝餘震暴增原因 「只是剛開始」

2024-04-22 19:38
莊姓男子（右）攀鳳凰山時墜谷受困10天，他切斷附近水管，村民因無水可用上山查看，發現他後通報119將他救出。圖／南投縣消防局提供

求生欲爆棚 台男墜谷困10天 1機智舉動救了自己

2024-04-21 16:49
嘉義市區出現少女跪在路口畫面，引來路過民眾側目。（圖／讀者提供）

台虎媽暴怒當街大喊「跪下」少女裸雙膝跪路口 警方回應了

2024-04-28 03:00
凌晨2點多連三震搖到頭暈，基隆人：全台很多人不敢睡了，很多人收到國家警報。圖／取自基隆人大事事

凌晨2點多連三震搖到頭暈 「全台很多人不敢睡了」

2024-04-26 18:17
中國大使謝鋒在哈佛大學演講，在場下抗議的台灣女生被帶離場外。(擷自YouTube@自由亞洲電台)

中國大使謝鋒哈佛演講遇抗議 台灣女生被拖出場外

2024-04-21 11:20

超人氣

更多 >
手機業者折扣 55歲以上者要把握

手機業者折扣 55歲以上者要把握
昔日蕭條城大翻身 躍登全美最佳住房市場冠軍

昔日蕭條城大翻身 躍登全美最佳住房市場冠軍
「反抗有理，哥大去死！」示威學生拒絕撤離 警方待命

「反抗有理，哥大去死！」示威學生拒絕撤離 警方待命
北卡夏洛特爆警匪激烈槍戰 警3殉職5傷

北卡夏洛特爆警匪激烈槍戰 警3殉職5傷

挺巴示威學生恐被取消簽證及助學金、不能畢業 要求校方大赦

挺巴示威學生恐被取消簽證及助學金、不能畢業 要求校方大赦