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殷琪涉運毒？加州網購大麻藥寄回台給寵物狗 獲不起訴

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殷琪涉運毒？加州網購大麻藥品寄回台給寵物狗 驗尿自清獲不起訴

記者蕭雅娟／台北即時報導
高鐵前董事長殷琪（圖）。(聯合報系資料照片)
高鐵前董事長殷琪（圖）。(聯合報系資料照片)

大陸工程、台灣高鐵前董事長殷琪，去年涉從美國網購大麻藥品，透過管家寄包裹給女兒，遭台北關人員發現有異狀，查扣包裹標有ＣＢＤ大麻二酚的藥品等物。殷琪涉犯運輸第二級毒品罪嫌，她喊冤「購買給寵物狗使用，舒緩焦慮」且至調查局說明、自願採尿送驗，皆無大麻成分。士林地檢署去年偵結，認定沒有運輸毒品主觀犯意，給予不起訴處分。

不起訴指出，去年5月12日，殷琪從美國加州舊金山住所，網購15坪藥品，其中含有第二級毒品大麻成分藥品12瓶，有4瓶標有ＣＢＤ大麻二酚，經不知情管家申報、寄到台灣陽明山住處，收件人是殷琪女兒。

殷琪到案否認犯行，他供稱，完全不知道什麼是「大麻二酚CBD」「四氫大 麻酚THC(下稱THC)」因家中養4隻狗，其中1隻狗會咬人，不願讓人觸碰，在美國時聽到親朋好友說CBD對狗有很大的幫助，可以舒緩狗的情緒，才會上網網購此商品給狗使用，幫助狗舒緩幫助睡眠。

殷琪強調，如果知道商品含有大麻成分，根本不會購買，他搭飛機回台灣，商品尚未送到美國住所，才會委託管家寄到台灣，用女兒名義收包裹。

去年6月20日，殷琪經調查局訊問，自願同意採集其尿液送驗，經鑑驗後，其尿液中可待因、嗎啡、安非他命、甲基安非他命、MDA、MDMA、PMA、MMA、去甲基愷他命、四氫大麻酚-9-甲酸、苯甲醯基愛哥寧均呈陰性反應等情，皆無含有大麻成分。

檢方指出，大麻植物與大麻素、大麻素製劑不同，大麻植物包含多種大麻素，如THC、CBD等，而「CBD於我國不屬於毒品及管制藥品」考量CBD具有多種藥理活性及可能的醫療用途，以一般藥品列管，公告禁止輸入，經主管機關核准始得輸入。

檢方依殷琪在美國公開網購平台購物頁面，商品外觀印有貓、狗圖像，難認網購時知悉商品含有大麻或THC成分，雖商品標示含CBD 10g等成分，但無其他大麻成分來源、實際全成分含量、添加目的、確切用途效能等，一般消費者難以判斷是否為禁藥。

殷琪提出多次遭家中小狗咬傷，急診、門診就醫紀錄等，以及委託管家寄包裹給女兒，與一般運輸第二級毒品隱匿收件人模式不同等，難認有運毒犯意，全案去年10月已給予不起訴處分。

大麻 毒品 加州

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