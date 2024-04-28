求緩刑不成 網紅Toyz販毒確定入獄

網紅Toyz因販賣大麻菸彈被判刑四年二月定讞，須入監執行。圖為他曾出席反毒公益活動。本報資料照片【作者：王聰賢，日期：2024-04-28，數位典藏序號：20240129152134044】

網紅Toyz劉偉健被檢警查獲販賣大麻 菸彈案，一審被判刑四年二月，劉男二審時拿出數十張公益感謝狀，請求法院宣告緩刑，但法院維持一審判決，案件上訴三審，最高法院日前駁回上訴，全案定讞，須入監執行。

今年一月間，YouTuber超哥（黃伯超）不滿Toyz吐槽自家日本 料理店的醋飯難吃，當街把Toyz打得頭破血流，超哥因而被台北地檢署依傷害等罪5萬元交保，事件從美食評論變成社會新聞，雙方在網路互嗆多日，當時有網友戲稱，如果Toyz涉毒被判刑有罪確，超哥會到場送他嗎？

檢警於2021年5至9月間，陸續在中部地區查獲多名大小藥頭，起獲多達200顆大麻菸彈，向上溯源認為劉偉健嫌疑重大，同年9月28日逮捕劉男，檢方向法院聲押獲准，羈押二個月，法院認為劉男已供出毒品 上手，裁定450萬元交保。

一審認定劉偉健坦承犯行、交出上手，依六個毒品罪判處四年二月徒刑。案件上訴二審，劉男對犯罪事實沒有意見，但認為一審量刑過重，拿出數十張參與公益活動的感謝狀求情，並提及犯案動機「不為牟利，而是要幫朋友」，強調案發時「心理狀態不穩定」，未來不會再犯，請求法官網開一面。

二審認為，劉偉健購買的二級毒品高達500顆，購買成本達608萬元，且與同案被告有共同運輸及販賣二級毒品犯意聯絡，犯罪情節不輕，不符合緩刑要件，維持一審判決。

案件上訴三審，最高法院認為，二審判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴定讞，劉偉健實際刑期將扣除羈押與觀察勒戒日數。