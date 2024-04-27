我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

想潛逃？密西根州爆炸大樓業主買單程票飛香港 機場被捕

宣揚台灣文化 「3月瘋媽祖」工作坊法拉盛登場

台色廟公藉機性侵信眾姊妹花104次 法官輕判10年

記者陳恩惠／桃園報導
桃園楊梅古姓色廟公涉嫌自2021年11月起，直到去年4月間案件爆發為止，對信眾的一雙城年、未成年女兒性侵或性侵未遂共104次，桃園地院審結，判決古男應執行徒刑10年，本案可上訴。示意圖。（本報資料照片）
桃園楊梅古姓色廟公涉嫌自2021年11月起，直到去年4月間案件爆發為止，對信眾的一雙城年、未成年女兒性侵或性侵未遂共104次，桃園地院審結，判決古男應執行徒刑10年，本案可上訴。示意圖。（本報資料照片）

在楊梅宮廟擔任廟公及乩身的古姓男子，趁練習拉筋時，對信徒一雙成年及未成年女兒輪流性侵得逞，或以一對一或一對二方式，要姊妹脫光供他上下其手，前後加總102次，所幸均因他飲酒無法勃起性侵未遂，去年4月間少女向師長哭訴才曝光，古男羈押禁見迄今，桃園地院審結，將他依各1次的成年人故意對少年強制性交、強制性交、及51次成年人故意對少年犯強制性交未遂，51次強制性交未遂等罪，應執行徒刑10年，可上訴。

判決事實指出，這對姊妹從小隨著父親參與宮廟活動，在宮廟裡長大，所有信眾對古師父的神威很是敬佩，2021年11月間，姊姊因遭前男友家暴，爸爸認為大女兒身體受損，帶至廟裡處理，古說要幫姊姊拉筋、練身體，爸爸覺得這個活動很好，要未成年的妹妹下個月也加入，殊不知，就此讓姊妹倆落入狼口，長達1年半載。

據悉，古師父起初帶著姊妹在公眾得出入場所的神明廳練拉筋，一開始都還很正常，後來古開始以「阿伯很色喔，阿伯在挑逗你喔」的言語試探，直到有信眾看不慣古對著姊妹倆的私密處胡亂碰觸，後來改換到神明廳後的臥室及儲藏室練習時，古見無旁人，就放膽對著姊妹倆動手，甚至要她們脫光，大家坦誠相見。

根據未成年妹妹指證，姊姊被古男性侵時，她就在旁目擊，當場覺得「這是對的嗎？」等古完事，竟然也叫她躺下、把腳打開，開始對她性侵，由於這是她的第一次，很痛且很不願意，過程中全身用力一直把腳夾緊，直到外邊有人喊吃飯了、拉完筋了沒，古才停下說「下次繼續」，之後她或她姊各自或一起上完拉筋課時，姊妹倆都會衝到公廁漱口及清洗下體，引人起疑；姊妹倆經討論，決定告訴爸爸和師母在小房間受到騷擾。

古男之後刻意不理他們家，爸爸竟叫她倆去跟師父道歉，古以乩童附身的模樣問她爸「你是不是相信古師父」，又對姊妹誆稱「古師父對你們做的事情，都有跟你爸爸說」，並指示她爸「可以放手將姊妹交給古教育」，由於古說姊姊這段期間出車禍差點沒命，就是因為將此事曝光、汙衊古才會受到懲罰，古利用神明上身指責姊妹倆很傷他的心，還說他做的那些行為都是為她們好，然後繼續重複侵犯她們，姊妹倆竟也被說服，認為是自己錯了。

法官審酌，被告古男為滿足自己私慾，利用他人對民俗信仰的信賴感，竟不顧姊妹倆的人格健全發展及性自主決定權，對她們犯案，對未成年的妹妹造成身心相當傷害；考量被告犯後始終否認犯行、毫無任何悔意、迄今未達成和解或賠償等犯後態度，分別量處主文所示之刑。

家暴

上一則

金門軍職釣客被大陸扣留40天 陳玉珍：正在辦停役

延伸閱讀

南韓N號房翻版…小學狼師誘拍近2000部未成年性影像 百人受害

南韓N號房翻版…小學狼師誘拍近2000部未成年性影像 百人受害
丹寧日 舊金山百名檢警穿牛仔褲反性暴力

丹寧日 舊金山百名檢警穿牛仔褲反性暴力
亞裔婦產科醫 被控性侵家庭成員幼女長達6年

亞裔婦產科醫 被控性侵家庭成員幼女長達6年
多次下藥性侵女子 遊艇大亨一審判9年潛逃改判15年

多次下藥性侵女子 遊艇大亨一審判9年潛逃改判15年

熱門新聞

中國大使謝鋒在哈佛大學演講，在場下抗議的台灣女生被帶離場外。(擷自YouTube@自由亞洲電台)

中國大使謝鋒哈佛演講遇抗議 台灣女生被拖出場外

2024-04-21 11:20
莊姓男子（右）攀鳳凰山時墜谷受困10天，他切斷附近水管，村民因無水可用上山查看，發現他後通報119將他救出。圖／南投縣消防局提供

求生欲爆棚 台男墜谷困10天 1機智舉動救了自己

2024-04-21 16:49
花蓮富凱飯店傾斜倒塌。記者王燕華／攝影

花蓮餘震不斷 統帥、富凱2大樓傾斜倒塌

2024-04-22 16:23
花蓮整夜搖不停，市區富凱大飯店傾斜，縣府急宣布停班停課。(記者王思慧／攝影) 王思慧

花蓮一夜83震 氣象署曝餘震暴增原因 「只是剛開始」

2024-04-22 19:38
「日月潭一等高」與當地漁民合作捕獲重達16斤半的抱卵母魚虎，肚子胖到簡直快撐爆。圖／擷取自臉書專頁「日月潭一等高」

肚裡都是卵？日月潭逮獲近10公斤大魚虎 肚子胖到快撐爆

2024-04-21 14:10
凌晨2點多連三震搖到頭暈，基隆人：全台很多人不敢睡了，很多人收到國家警報。圖／取自基隆人大事事

凌晨2點多連三震搖到頭暈 「全台很多人不敢睡了」

2024-04-26 18:17

超人氣

更多 >
3生肖不管愛多深 分手絕對「六親不認」

3生肖不管愛多深 分手絕對「六親不認」
日本正露丸檢測報告造假30年 製藥商遭勒令停產

日本正露丸檢測報告造假30年 製藥商遭勒令停產
地產業者：屋主別做4件事 會害你房子貶值

地產業者：屋主別做4件事 會害你房子貶值
千元護膚臉上布滿針眼、出血點 華女怨：被毀容

千元護膚臉上布滿針眼、出血點 華女怨：被毀容
全美擁32分行 共和第一銀行成今年首間關門銀行

全美擁32分行 共和第一銀行成今年首間關門銀行