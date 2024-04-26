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鍋鏟燒高溫狠燙生殖器 詐團酷刑虐死人

記者曾健祐／台中即時報導
台中司法大厦。（記者曾健祐／攝影）
台中司法大厦。（記者曾健祐／攝影）

台灣台中李姓詐騙集團幹部懷疑康姓成員擅自吞掉詐款，指示張姓、蔡姓及董姓下屬押走康，還學古代酷刑將鍋鏟燒到高溫狠燙康生殖器，活活虐死他，法院刑事依傷害致死罪判張等4人8年至10年半，李通緝中。康的父母、小孩再求償1350萬元（台幣，下同，約41萬美元），民事判張等4人及家長應連帶給付959萬元（約29萬美元），可上訴。

檢警調查，張、蔡、邱及董2021年8月2日凌晨受李男指示，以談公事為由誘騙康出面，載去汽車旅館綑綁，拿鐵條、鋁棒痛毆，還邊錄影、邊逼問款項下落。

張等4人甚至學古代酷刑，輪流將買來的鍋鏟用瓦斯爐火烤後，直接朝康的身體、四隻及生殖器狠燙，康痛到哀號慘叫最終全身傷痕累累、嚴重內出血，張等人又把他塞進後車廂要轉移陣地，途中康想掙脫又遭壓制、摀住口部，抵達另間旅館時就已窒息死亡，並慘遭4人丟包房內。

法醫解剖發現，康四肢大片瘀腫燙傷引起橫紋肌溶解、阻塞口鼻窒息致死，可認定是遭4人輪番毆打、高溫燙傷，並遭邱以衣物壓摀口鼻致死。

法院刑事一審認為，張、蔡、邱及董輪番施暴，拿燒燙鍋鏟燙康生殖器最重致死，手段殘暴，犯後沒和解，依傷害致死判4人9年至9年8月不等，上訴二審撤銷改判8年至10年6月。

康男的父母、小孩，連同喪葬、扶養費及精神撫慰金等，一共對李男等5人求償1350萬8952元；張男、蔡男及邱男均認諾不爭執，但主張已經和康的父母和解。

民事庭查，包括下手的張男等4人，刑事一、二審均判重刑，指揮的李姓男子則仍在逃未出庭；其中張姓、蔡姓男子作案時年僅19歲，是限制行為能力人，2人父母都離婚，均由母親扶養，認定張母、蔡母也應負連帶損害賠償。

法院審酌，康男父母當時均52歲，康的小孩年僅6歲，康遭毆打、凌虐致死，造成期父母、小孩精神極大痛苦，根據年齡計算扶養費，另審酌被害情狀，認定精神撫慰金3人各250萬元為適當。

法院審理後，判張、蔡、邱、董及在逃的李姓男子，還有張母、蔡母，一共應給付康的父母、小孩共959萬7431元。

高溫 詐騙集團 通緝

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